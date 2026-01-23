Verfolgst Du aufmerksam die EM? Beweise Dein Wissen zum Sport im Handball-Quiz!

Vom 15. Januar bis zum 1. Februar spielen die besten europäischen Handballer um die Meisterschaft. Als eine der beliebtesten Mannschaftssportarten Deutschlands sowie in Europa wird die Handball-EM von vielen Fans live verfolgt. Regelkunde, Geschichte und Erfolgsträger - in diesem Handball-Quiz kannst Du testen, wie gut Du den Sport wirklich kennst.

Mehr Quizspaß gibt's mit einem kostenlosen TAG24-Konto und noch mehr Wissensquizzen zur Tierwelt, Sport und Geografie.