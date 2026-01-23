Verfolgst Du aufmerksam die EM? Beweise Dein Wissen zum Sport im Handball-Quiz!

Handball ist einer der beliebtesten und erfolgreichsten Teamsportarten Deutschlands. Beweise Dein Wissen über den Sport mit 15 Fragen im Handball-Quiz.

Vom 15. Januar bis zum 1. Februar spielen die besten europäischen Handballer um die Meisterschaft. Als eine der beliebtesten Mannschaftssportarten Deutschlands sowie in Europa wird die Handball-EM von vielen Fans live verfolgt. Regelkunde, Geschichte und Erfolgsträger - in diesem Handball-Quiz kannst Du testen, wie gut Du den Sport wirklich kennst.

Mehr Quizspaß gibt's mit einem kostenlosen TAG24-Konto und noch mehr Wissensquizzen zur Tierwelt, Sport und Geografie.

Handball-Quiz: 15 Fragen zum Teamsport

Auswertung: Amateur oder eingefleischter Fan?

🔴 0 bis 5 richtige Antworten:

Du bist wahrscheinlich ein Handball-Neuling! Aber kein Problem - das Wissen lässt sich bei Interesse schnell aneignen.

🟡 6 bis 10 richtige Antworten:

Solide Basis! Du kennst Dich schon ganz gut aus, hast aber noch Luft nach oben. Mit weiteren Spielen baut sich Dein Wissen aus.

🟢 11 bis 15 richtige Antworten:

Stark! Ob selbst gespielt oder treuer Fan - mit Regeln, Geschichte und Erfolgen kennst Du Dich aus.

Das große Biathlon-Quiz: Kennst Du alle Antworten? Das große Biathlon-Quiz: Kennst Du alle Antworten?
Das große Tier Quiz: Eine Frage beantworten fast alle falsch! Das große Tier Quiz: Eine Frage beantworten fast alle falsch!
Das große 90er Quiz: Wie gut erinnerst Du Dich noch an dieses Jahrzehnt? Das große 90er Quiz: Wie gut erinnerst Du Dich noch an dieses Jahrzehnt?
Das große Hunde-Quiz: Schaffst Du alle 15 Fragen? Das große Hunde-Quiz: Schaffst Du alle 15 Fragen?
Während das Team um Miro Schluroff bei der EM um den Titel kämpft, kannst Du Dich im Handball-Quiz beweisen.
Während das Team um Miro Schluroff bei der EM um den Titel kämpft, kannst Du Dich im Handball-Quiz beweisen.  © dpa/Harry Langer

Ob jahrelanger Fan oder erst seit Kurzem im Handballfieber - in diesem Handball-Quiz zeigst Du, was Du weißt.

Auf dem Laufenden bleibst Du zu Deinem Lieblingssport übrigens mit den Handball-News.

Titelfoto: Bildmontage: dpa/Harry Langer, 123RF/fordzolo

Mehr zum Thema TAG24 Wissensquiz: