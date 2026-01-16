Das große Hauptstadt-Quiz: Hast Du das alles schon gewusst?

Kennst Du diese Fakten zu den Hauptstädten weltweit und kannst diese ihren Ländern zuordnen? Teste Dich im Hauptstadt-Quiz - mit 15 spannenden Fragen!

Hauptstädte gehören größtenteils zum klassischen Allgemeinwissen. Es gibt dabei aber auch Expertenwissen, das nicht jeder hat. Wie gut Du Dich auskennst, kannst Du in diesem Hauptstadt-Quiz testen. Es warten 15 abwechslungsreiche Fragen. Mehr Quizspaß gibt's mit kostenlosem TAG24-Konto und noch mehr Wissensquizzen.

Hauptstadt-Quiz: 15 abwechslungsreiche Fragen

Was ist die Hauptstadt von Kanada? Toronto Vancouver Ottawa Montreal Durch die Hauptstadt welchen Landes fließt ein gleichnamiger Fluss? Österreich Brasilien Frankreich Italien Welche Hauptstadt ist keine der größten Städte ihres Landes? Wien Prag Budapest Bern Der Stadtkern welcher Hauptstadt ist auf 14 Inseln verteilt? Stockholm Rom Helsinki Kopenhagen Welche Stadt ist Hauptstadt von Australien? Sydney Canberra Melbourne Brisbane Welche offizielle Hauptstadt liegt am höchsten über dem Meeresspiegel? Quito Lima Bogotá Ulaanbaatar Welche Hauptstadt liegt unter dem Meeresspiegel? Kopenhagen Amsterdam Stockholm Helsinki Was ist die Hauptstadt von Brasilien? Rio de Janeiro São Paulo Brasília Salvador Welche der folgenden Hauptstädte hat nur eine offizielle Amtssprache? Brüssel Ottawa Dublin Kyjiw (Kiew) Welches Land hat offiziell drei Hauptstädte? Bolivien Südafrika Malaysia Niederlande Was ist die Hauptstadt der USA? New York Washington D.C. Philadelphia Los Angeles Welche ehemalige Hauptstadt wurde früher Konstantinopel genannt? Athen Sofia Istanbul Ankara Nach dem Mauerfall in Berlin gibt es auch heute noch eine geteilte Hauptstadt auf der Welt. Welche ist es? Brasília (Brasilien) Wien (Österreich) Nikosia (Zypern) Ankara (Türkei) Was ist die Hauptstadt von Kroatien? Zagreb Split Hanoi Sofia Seit wann ist Berlin die Hauptstadt Deutschlands? 1945 1949 1989 1990

Auswertung: Hast Du Allgemein- oder Expertenwissen?

🔴 0 bis 5 richtige Antworten: Da ist noch Luft nach oben! Hauptstädte und Geografie scheinen nicht Dein Spezialgebiet zu sein - aber jedes Quiz ist eine Chance, Neues zu lernen. 🟡 6 bis 10 richtige Antworten: Solides Allgemeinwissen! Einige Hauptstädte sitzen, anderes ist neu. Sicher hast Du einiges dazugelernt. 🟢 11 bis 15 richtige Antworten: Stark! Deine Antworten grenzen an echtes Expertenwissen. Kennst Du Dich mit anderen Themen auch so gut aus?

Was weißt Du über die Hauptstädte der Welt? Finde es im Hauptstadt-Quiz heraus. © Bildmontage: 123RF/hin255, 123RF/axz65, Unsplash/Sarah Baxter, Unsplash/Matteo del Piano