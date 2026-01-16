Das große Hauptstadt-Quiz: Hast Du das alles schon gewusst?

Kennst Du diese Fakten zu den Hauptstädten weltweit und kannst diese ihren Ländern zuordnen? Teste Dich im Hauptstadt-Quiz - mit 15 spannenden Fragen!

Hauptstädte gehören größtenteils zum klassischen Allgemeinwissen. Es gibt dabei aber auch Expertenwissen, das nicht jeder hat. Wie gut Du Dich auskennst, kannst Du in diesem Hauptstadt-Quiz testen. Es warten 15 abwechslungsreiche Fragen.

Mehr Quizspaß gibt's mit kostenlosem TAG24-Konto und noch mehr Wissensquizzen.

Hauptstadt-Quiz: 15 abwechslungsreiche Fragen

Auswertung: Hast Du Allgemein- oder Expertenwissen?

🔴 0 bis 5 richtige Antworten:

Da ist noch Luft nach oben! Hauptstädte und Geografie scheinen nicht Dein Spezialgebiet zu sein - aber jedes Quiz ist eine Chance, Neues zu lernen.

🟡 6 bis 10 richtige Antworten:

Solides Allgemeinwissen! Einige Hauptstädte sitzen, anderes ist neu. Sicher hast Du einiges dazugelernt.

🟢 11 bis 15 richtige Antworten:

Stark! Deine Antworten grenzen an echtes Expertenwissen. Kennst Du Dich mit anderen Themen auch so gut aus?

Was weißt Du über die Hauptstädte der Welt? Finde es im Hauptstadt-Quiz heraus.
Na, zufrieden mit Deinem Ergebnis im Hauptstadt-Quiz? Fordere doch gerne Deine Freunde heraus.

Wenn Du Dich außerdem nicht nur für die Geografie interessierst, findest Du in der Rubrik "Aus aller Welt" Nachrichten, um weltweit auf dem Laufenden zu bleiben.

