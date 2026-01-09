Das große Biathlon-Quiz: Kennst Du alle Antworten?
Bist Du Fan der Kombination aus Langlauf und Schießen? Dann teste Dein Wissen im spannenden Biathlon-Quiz und finde heraus, ob Dein Expertenwissen mit dem der Profis mithalten kann! 15 Fragen zu Regeln, Wettkämpfen und Biathlon-Größen warten auf Dich.
Biathlon-Quiz: 15 fordernde Fragen
Auswertung: Gelegenheitszuschauer oder Wintersport-Enthusiast?
🔴 0 bis 5 richtige Antworten:
Biathlon-Neuling? Mehr als die Basics kennst Du noch nicht - aber keine Sorge: Mit etwas Übung triffst Du bald ins Schwarze.
🟡 6 bis 10 richtige Antworten:
Solides Grundwissen! Du schaust Biathlon gern, aber einige Details zu Geschichte, Regeln und Wettkampfformaten sitzen noch nicht ganz. Bleib dran!
🟢 11 bis 15 richtige Antworten:
Respekt! Als Biathlon-Fan kennst Du die Formate, Regeln und Biathlon-Stars beeindruckend gut.
Biathlon ist mehr als nur irgendein Wintersport - es ist die perfekte Mischung aus Ausdauer, Fokus, Schießtechnik und Taktik. Dass Du Dich auskennst, hast Du vielleicht gerade bewiesen.
Titelfoto: Bildmontage: dpa/AP/Matthias Schrader, 123RF/fordzolo