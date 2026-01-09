Das große Biathlon-Quiz: Kennst Du alle Antworten?

Bist Du ein Biathlon-Experte? Teste Dein Wissen im Biathlon-Quiz! 15 spannende Fragen zu Regeln, Weltcup & Co. Jetzt klicken & mitmachen!

Bist Du Fan der Kombination aus Langlauf und Schießen? Dann teste Dein Wissen im spannenden Biathlon-Quiz und finde heraus, ob Dein Expertenwissen mit dem der Profis mithalten kann! 15 Fragen zu Regeln, Wettkämpfen und Biathlon-Größen warten auf Dich.

Du willst mehr Quizspaß? Erstelle Dir kostenlos ein TAG24-Konto und spiele weitere TAG24 Quizze rund um Tiere, Städte & mehr!

Biathlon-Quiz: 15 fordernde Fragen

Auswertung: Gelegenheitszuschauer oder Wintersport-Enthusiast?

🔴 0 bis 5 richtige Antworten:

Biathlon-Neuling? Mehr als die Basics kennst Du noch nicht - aber keine Sorge: Mit etwas Übung triffst Du bald ins Schwarze.

🟡 6 bis 10 richtige Antworten:

Solides Grundwissen! Du schaust Biathlon gern, aber einige Details zu Geschichte, Regeln und Wettkampfformaten sitzen noch nicht ganz. Bleib dran!

🟢 11 bis 15 richtige Antworten:

Respekt! Als Biathlon-Fan kennst Du die Formate, Regeln und Biathlon-Stars beeindruckend gut.

Kälte, Schnee und Mythen - Faktencheck im Winter-Quiz: Kennst Du Dich aus? Kälte, Schnee und Mythen - Faktencheck im Winter-Quiz: Kennst Du Dich aus?
Erzgebirge-Quiz: Wie gut kennst Du Dich aus im Land der Schwibbögen und Schnitzkunst? Erzgebirge-Quiz: Wie gut kennst Du Dich aus im Land der Schwibbögen und Schnitzkunst?
Kennst Du noch diese DDR-Begriffe? Teste Dich zu Alltag und Kultur Kennst Du noch diese DDR-Begriffe? Teste Dich zu Alltag und Kultur
Quiz: Diese alten deutschen Wörter kennt kaum noch jemand - und Du? Quiz: Diese alten deutschen Wörter kennt kaum noch jemand - und Du?
Verfolge Biathleten wie Sturla Holm Lægreid beim Weltcup und teste Dein Wissen zum Sport im Biathlon-Quiz.
Verfolge Biathleten wie Sturla Holm Lægreid beim Weltcup und teste Dein Wissen zum Sport im Biathlon-Quiz.  © dpa/AP/Matthias Schrader

Biathlon ist mehr als nur irgendein Wintersport - es ist die perfekte Mischung aus Ausdauer, Fokus, Schießtechnik und Taktik. Dass Du Dich auskennst, hast Du vielleicht gerade bewiesen.

Wenn Du weiterhin informiert bleiben möchtest - mit Weltcup-Updates und Olympia-Highlights -, klicke Dich gerne durch die Biathlon-News.

Titelfoto: Bildmontage: dpa/AP/Matthias Schrader, 123RF/fordzolo

Mehr zum Thema TAG24 Wissensquiz: