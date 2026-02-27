Formel-1-Quiz: Wie viel weißt Du wirklich über den Motorsport?

Bist Du ein Fan des Motorsports? Finde mit 15 spannenden Fragen heraus, wie gut Dein Wissen zu Geschichte, Fahrern und Rekorden der Formel 1 ist.

Nach einer kurzen Winterpause beginnt im März die Formel-1-Saison. Ganz egal, ob Du ein neuer Fan oder ein eingefleischter Experte bist - teste Dich im Formel-1-Quiz zum Einstimmen auf die ersten Rennen. Es warten 15 spannende Fragen zu Rekorden, Legenden und Besonderheiten. Mehr Quizspaß gibt's mit kostenlosem TAG24-Konto und weiteren Wissensquizzen.

Formal-1-Quiz: 15 Fragen zum Motorsport

Wann war die erste Formel-1-Saison (damals noch unter anderem Namen)? 1943 1950 1958 1969 Welche beiden Fahrer teilen sich den Rekord für die meisten Weltmeistertitel? (Stand 2025) Lewis Hamilton und Michael Schumacher Lewis Hamilton und Sebastian Vettel Juan Manuel Fangio und Sebastian Vettel Michael Schumacher und Alain Prost Welcher Fahrer gewann die meisten Rennen in einer Saison? (Stand 2025) Michael Schumacher Niki Lauda Max Verstappen Sebastian Vettel Wer war bisher der jüngste Formel-1-Weltmeister? (Stand 2025) Lewis Hamilton Sebastian Vettel Fernando Alonso Max Verstappen Welcher dreifache Weltmeister verunglückte 1994 beim Großen Preis von San Marino in Imola tödlich? Ayrton Senna Michael Schumacher Roland Ratzenberger Alain Prost Wie viele Punkte erhält man für den Sieg eines Rennens? 10 20 25 45 In welchem Jahr wurden erstmals Sprintrennen in der Formel 1 ausgetragen? 2016 2020 2021 2024 Über wie viele Tage erstreckt sich ein Grand Prix in der Regel? einen zwei drei vier In der Saison 2026 stehen 24 Rennen an. Welcher Standort steht dieses Jahr nicht auf dem Kalender? GP von Kanada in Montreal GP von Deutschland in Hockenheim GP von Katar in Doha GP der Niederlande in Zandvoort Was ist ein Safety-Car? Ersatzauto im Fall eines Ausfalls Fahrzeug, das die Rennstrecke testet Auto, das nur bei Regen eingesetzt wird Fahrzeug, das das Rennen bei Gefahrensituationen neutralisiert und Autos abbremst Was entscheidet bei gleicher Punktzahl die Weltmeisterschaft? Anzahl der Pole-Positions Anzahl der Rennsiege Anzahl der Boxenstopps Anzahl der schnellsten Runden Was bedeutet die blaue Flagge während des Rennens? Ein schnelleres Auto kommt von hinten und der Fahrer muss überholen lassen Gefahr auf der Strecke - langsamer fahren Verpflichtender Boxenstopp Das Rennen wird unterbrochen Was ist in der F1 ein Grand Slam? Serie von drei Siegen hintereinander Serie von fünf Siegen hintereinander Führung beider Fahrer eines Teams Perfektes Rennen mit Pole-Position, Sieg, schnellster Rennrunde und durchgängiger Führung Welche Strecke gilt als "Temple of Speed"? Autodromo Nazionale Monza Silverstone Circuit Suzuka Circuit Circuit de Monaco Welcher Konstrukteur gewann die meisten Weltmeistertitel? Red Bull Mercedes McLaren Ferrari

Auswertung: Neuer Fan oder Experte?

🔴 0 bis 5 richtige Antworten: Du scheinst noch ein neuer Fan des Motorsports zu sein. Aber keine Sorge, denn das Gute ist: Es gibt noch viel zu lernen und zu entdecken. 🟡 6 bis 10 richtige Antworten: Nicht schlecht! Du hast schon ein gutes Grundwissen über Formel 1, Fahrer und Teams. Da geht aber noch mehr! 🟢 11 bis 15 richtige Antworten: Beeindruckend! Du kennst Dich wirklich gut aus mit Rekorden und Legenden und verdienst einen Platz auf dem Siegertreppchen.

Teste im Formel-1-Quiz Dein Wissen zum rasanten Motorsport. © dpa/AAP/Julian Smith