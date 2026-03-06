Fragen, die zum Grübeln bringen - hast Du das zum Frauentag gewusst?
Am 8. März ist Internationaler Frauentag. Er steht für Frauenrechte, Gleichberechtigung und gesellschaftlichen Wandel. Doch wie gut kennst Du die Rechte, ihre Entwicklung sowie Verfechterinnen? Dieses Wissensquiz zum Internationalen Frauentag nimmt Dich mit durch wichtige Meilensteine, mutige Frauen und überraschende Fakten rund um den Kampf für Gleichstellung weltweit.
Quiz zum Frauentag: 15 abwechslungsreiche Fragen
Auswertung: Ahnungslos oder feministisch bis in die Spitzen?
🔴 0 bis 5 richtige Antworten:
Oje, viele Antworten scheinen Dich zu überraschen. Das ist aber gar nicht schlimm. Sicher hast Du einiges im Quiz dazugelernt und bist bereits besser aufgeklärt.
🟡 6 bis 10 richtige Antworten:
Nicht schlecht! Du kennst bereits einige aussagekräftige Fakten und wichtige Persönlichkeiten rund um Frauenrechte. Luft nach oben ist allerdings immer.
🟢 11 bis 15 richtige Antworten:
Stark! Du scheinst ein gutes Verständnis für die Entwicklung von Frauenrechten und folglich die Bedeutung des Frauentags zu haben.
Der Internationale Frauentag erinnert daran, dass Frauenrechte, Gleichstellung und Chancengleichheit keine Selbstverständlichkeit sind. Das Frauentag-Quiz verdeutlicht das.
Titelfoto: Bildmontage: 123RF/rusyach