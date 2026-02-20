Kennst Du diese Frühlingsblumen? Teste Dein Wissen im großen Frühblüher-Quiz!
Sie sind die ersten Farbtupfer nach dem Winter: Frühblüher wie Schneeglöckchen, Krokusse oder Narzissen läuten jedes Jahr den Frühling ein. Doch wie gut kennst Du Dich wirklich mit diesen Frühjahrsblumen aus? Teste es im Frühblüher-Quiz mit 15 abwechslungsreichen Fragen.
Frühblüher-Quiz: 15 Fragen zu Narzissen, Primeln und Co.
Auswertung: So gut kennst Du die Frühlingsblumen
🔴 0 bis 5 richtige Antworten:
Frühblüher gehören noch nicht zu Deinem Spezialgebiet. Wenn Du bei Deinen nächsten Spaziergängen vermehrt auf sie achtest, machst Du Dich mit den Frühjahrsblühern jedoch immer bekannter.
🟡 6 bis 10 richtige Antworten:
Schon ganz gut! Viele Frühlingsboten erkennst Du auf den ersten Blick. Baue Dein Naturwissen jetzt weiter aus, denn Luft nach oben gibt es immer noch.
🟢 11 bis 15 richtige Antworten:
Stark! Du kannst die Blüten nicht nur identifizieren, sondern hast auch Hintergrundwissen. Du scheinst Dich echt auszukennen.
Frühblüher bringen Farbe, Leben und Hoffnung nach dem Winter. Ob Schneeglöckchen, Krokus oder Narzisse - mit diesem Frühblüher-Quiz hast Du Dein Pflanzenwissen über Frühjahrsblumen getestet und vielleicht sogar Neues gelernt.
Titelfoto: Bildmontage: 123RF/pyrakles, 123RF/mariusz_prusaczyk, Unsplash/Jessica Johnston, 123RF/lianem, 123RF/janny2, 123RF/alessandrozocc