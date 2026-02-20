Kennst Du diese Frühlingsblumen? Teste Dein Wissen im großen Frühblüher-Quiz!

Wie gut kennst Du Frühblüher? Mache das Quiz mit 15 spannenden Fragen zu Krokus, Tulpe und Schneeglöckchen - ideal für Gartenfans und Naturfreunde!

Sie sind die ersten Farbtupfer nach dem Winter: Frühblüher wie Schneeglöckchen, Krokusse oder Narzissen läuten jedes Jahr den Frühling ein. Doch wie gut kennst Du Dich wirklich mit diesen Frühjahrsblumen aus? Teste es im Frühblüher-Quiz mit 15 abwechslungsreichen Fragen. Mehr Quizspaß gibt's mit kostenlosem TAG24-Konto und weiteren TAG24-Quizzen.

Frühblüher-Quiz: 15 Fragen zu Narzissen, Primeln und Co.

Welche der folgenden Pflanzen zählt nicht zu den klassischen Frühblühern? Tulpe Narzisse Hyazinthe Geranie Welcher Frühblüher wird auch "Osterglocke" genannt? Tulpe Maiglöckchen Narzisse Märzenbecher Warum sollte man viele Frühblüher wie Narzissen und Tulpen nach der Blüte nicht sofort abschneiden? Schnitt ergibt kein schönes Bild Insekten können weiterhin von ihnen als Nahrungsquelle profitieren Pflanze kann sich noch Nährstoffe aus den Blättern ziehen und speichern Schnitt erhöht die Schimmelgefahr Welche der folgenden Blumen blüht in der Regel als erstes? Winterling Schneeglöckchen Narzisse Blaustern Welcher Frühblüher ist besonders für seinen intensiven Duft bekannt? Hyazinthe Tulpe Krokus Märzenbecher Wann pflanzt man die Zwiebeln von Frühblühern? Frühjahr Sommer Herbst Winter Wie tief sollten Blumenzwiebeln dabei meist gesetzt werden? Sie werden auf der Erde platziert Oberflächlich: Sie werden nur leicht mit Erde bedeckt Doppelt bis dreimal so tief wie die Zwiebel hoch ist Etwa 30 Zentimeter tief Die Unterart welches Frühblühers wird zur Gewinnung des Gewürzes Safran angebaut? Blaustern Krokus Narzisse Winterling Mit welcher hochgiftigen Pflanze wird der Krokus häufig verwechselt? Sumpfdotterblumen Herbstzeitlose Duftveilchen Stiefmütterchen Welcher der folgenden Frühblüher soll nicht traditionell als Naturheilmittel gegen Husten eingesetzt worden sein? Huflattich Primel Veilchen Buschwindröschen Welche Farbe haben Märzenbecher? Blau Gelb Weiß mit gelbgrünen Spitzen Rot Welche der folgenden Frühblüher schließen sich je nach Wetterlage? Hyazinthen Krokusse Primeln Alpenveilchen Welche Frühblüher waren einmal wertvoller als Gold? Tulpen Safrankrokusse Leberblümchen Vergissmeinnicht Welche Frühblüher sind auch als Schlüsselblume bekannt? Veilchen Narzissen Primeln Schneeglöckchen Welche der folgenden Frühblüher sind nicht giftig? Veilchen Märzenbecher Maiglöckchen Tulpen

Auswertung: So gut kennst Du die Frühlingsblumen

🔴 0 bis 5 richtige Antworten: Frühblüher gehören noch nicht zu Deinem Spezialgebiet. Wenn Du bei Deinen nächsten Spaziergängen vermehrt auf sie achtest, machst Du Dich mit den Frühjahrsblühern jedoch immer bekannter. 🟡 6 bis 10 richtige Antworten: Schon ganz gut! Viele Frühlingsboten erkennst Du auf den ersten Blick. Baue Dein Naturwissen jetzt weiter aus, denn Luft nach oben gibt es immer noch. 🟢 11 bis 15 richtige Antworten: Stark! Du kannst die Blüten nicht nur identifizieren, sondern hast auch Hintergrundwissen. Du scheinst Dich echt auszukennen.

Teste Dein Wissen zu Frühlingsblumen im Frühblüher-Quiz! © Bildmontage: 123RF/pyrakles, 123RF/mariusz_prusaczyk, Unsplash/Jessica Johnston, 123RF/lianem, 123RF/janny2, 123RF/alessandrozocc