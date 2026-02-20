Kennst Du diese Frühlingsblumen? Teste Dein Wissen im großen Frühblüher-Quiz!

Wie gut kennst Du Frühblüher? Mache das Quiz mit 15 spannenden Fragen zu Krokus, Tulpe und Schneeglöckchen - ideal für Gartenfans und Naturfreunde!

Sie sind die ersten Farbtupfer nach dem Winter: Frühblüher wie Schneeglöckchen, Krokusse oder Narzissen läuten jedes Jahr den Frühling ein. Doch wie gut kennst Du Dich wirklich mit diesen Frühjahrsblumen aus? Teste es im Frühblüher-Quiz mit 15 abwechslungsreichen Fragen.

Mehr Quizspaß gibt's mit kostenlosem TAG24-Konto und weiteren TAG24-Quizzen.

Frühblüher-Quiz: 15 Fragen zu Narzissen, Primeln und Co.

Auswertung: So gut kennst Du die Frühlingsblumen

🔴 0 bis 5 richtige Antworten:

Frühblüher gehören noch nicht zu Deinem Spezialgebiet. Wenn Du bei Deinen nächsten Spaziergängen vermehrt auf sie achtest, machst Du Dich mit den Frühjahrsblühern jedoch immer bekannter.

🟡 6 bis 10 richtige Antworten:

Schon ganz gut! Viele Frühlingsboten erkennst Du auf den ersten Blick. Baue Dein Naturwissen jetzt weiter aus, denn Luft nach oben gibt es immer noch.

🟢 11 bis 15 richtige Antworten:

Stark! Du kannst die Blüten nicht nur identifizieren, sondern hast auch Hintergrundwissen. Du scheinst Dich echt auszukennen.

Kälte, Schnee und Mythen - Faktencheck im Winter-Quiz: Kennst Du Dich aus? Kälte, Schnee und Mythen - Faktencheck im Winter-Quiz: Kennst Du Dich aus?
Teste Dein Oster-Wissen: Schaffst Du alle 15 Fragen? Teste Dein Oster-Wissen: Schaffst Du alle 15 Fragen?
Katzen Quiz: Wie gut kennst Du Dich mit Katzen aus? Katzen Quiz: Wie gut kennst Du Dich mit Katzen aus?
Verfolgst Du aufmerksam die EM? Beweise Dein Wissen zum Sport im Handball-Quiz! Verfolgst Du aufmerksam die EM? Beweise Dein Wissen zum Sport im Handball-Quiz!
Das große Hauptstadt-Quiz: Hast Du das alles schon gewusst? Das große Hauptstadt-Quiz: Hast Du das alles schon gewusst?
Teste Dein Wissen zu Frühlingsblumen im Frühblüher-Quiz!
Teste Dein Wissen zu Frühlingsblumen im Frühblüher-Quiz!  © Bildmontage: 123RF/pyrakles, 123RF/mariusz_prusaczyk, Unsplash/Jessica Johnston, 123RF/lianem, 123RF/janny2, 123RF/alessandrozocc

Frühblüher bringen Farbe, Leben und Hoffnung nach dem Winter. Ob Schneeglöckchen, Krokus oder Narzisse - mit diesem Frühblüher-Quiz hast Du Dein Pflanzenwissen über Frühjahrsblumen getestet und vielleicht sogar Neues gelernt.

Für mehr Farbe und Leben im Garten klicke Dich auch gern durch den Ratgeber zur Gartengestaltung.

Titelfoto: Bildmontage: 123RF/pyrakles, 123RF/mariusz_prusaczyk, Unsplash/Jessica Johnston, 123RF/lianem, 123RF/janny2, 123RF/alessandrozocc

Mehr zum Thema TAG24 Wissensquiz: