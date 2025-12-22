Witz der Woche vom 22.12. bis 28.12.2025 - Lachen garantiert

Der kostenlose Witz der Woche vom 22.12. bis 28.12.2025 ➡️ Lustige Witze für Arbeit, Büro & Alltag mit Lachgarantie. | Jetzt auf TAG24.

Heute schon gelacht? Der Witz der Woche liefert genau die Prise Humor, die es braucht, um gut gelaunt in den Tag zu starten. Der passende Witz zur passenden Zeit hilft, manches leichter zu nehmen.

Lache auch über diese lustigen Fritzchen-Witze.

Der TAG24 Witz der Woche

Fritzchen: "Vater, der Christbaum brennt."

Vater: "Fritzchen - das heißt: Er leuchtet."

Fritzchen: "Ok, jetzt leuchtet auch die Gardine!"

Lache mit dem Witz der Woche vom 22.12. bis 28.12.2026.
Lache mit dem Witz der Woche vom 22.12. bis 28.12.2026.  © 123rf/gorodenkoff

Hier findest Du noch mehr Witze der Woche

Witz der Woche vom 15.12. bis 21.12.2025 - Dieser Witz hat es in sich Witz der Woche vom 15.12. bis 21.12.2025 - Dieser Witz hat es in sich
Witz der Woche vom 8.12. bis 14.12.2025 - Dieser Witz hat es in sich Witz der Woche vom 8.12. bis 14.12.2025 - Dieser Witz hat es in sich
Witz der Woche vom 1.12. bis 7.12.2025 - Lachen garantiert Witz der Woche vom 1.12. bis 7.12.2025 - Lachen garantiert
Witz der Woche vom 24.11. bis 30.11.2025 - Dieser Witz hat es in sich Witz der Woche vom 24.11. bis 30.11.2025 - Dieser Witz hat es in sich
Witz der Woche vom 17.11. bis 23.11.2025 - Dieser Witz hat es in sich Witz der Woche vom 17.11. bis 23.11.2025 - Dieser Witz hat es in sich
Witz der Woche vom 10.11. bis 16.11.2025 - Lachen garantiert Witz der Woche vom 10.11. bis 16.11.2025 - Lachen garantiert
Witz der Woche vom 3.11. bis 9.11.2025 - Lachen garantiert Witz der Woche vom 3.11. bis 9.11.2025 - Lachen garantiert
Witz der Woche vom 27.10. bis 2.11.2025 - Lachen garantiert Witz der Woche vom 27.10. bis 2.11.2025 - Lachen garantiert

Wer mit einem lauten Lachen oder zumindest einem kleinen Schmunzeln in die Woche startet, schüttelt Stress ab und tankt neue Motivation für anstehende Aufgaben.

Du möchtest Dir jeden Tag ein Lächeln schenken, dann wirf auch einen Blick auf den Witz des Tages.

Witzige Sprüche und lustige Gags bereichern nicht nur den Alltag im Büro. Freche Pointen bringen ein wenig Sonnenschein und Leichtigkeit in die Woche.

Titelfoto: 123rf/gorodenkoff

Mehr zum Thema Witz der Woche: