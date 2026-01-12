Witz der Woche vom 12.1.2026 bis 18.1.2026 - Dieser Witz hat es in sich
Heute schon gelacht? Der Witz der Woche liefert genau die Prise Humor, die es braucht, um gut gelaunt in den Tag zu starten. Der passende Witz zur passenden Zeit hilft, manches leichter zu nehmen.
Der TAG24 Witz der Woche
Ein Sportler zum anderen: "Du, ich habe jetzt einen Golfsack."
"Das tut mir leid. Wenn ich daran denke, wie schmerzhaft schon ein Tennisarm ist ..."
Wer mit einem lauten Lachen oder zumindest einem kleinen Schmunzeln in die Woche startet, schüttelt Stress ab und tankt neue Motivation für anstehende Aufgaben.
Witzige Sprüche und lustige Gags bereichern nicht nur den Alltag im Büro. Freche Pointen bringen ein wenig Sonnenschein und Leichtigkeit in die Woche.
