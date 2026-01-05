Witz der Woche vom 5.1.2026 bis 11.1.2026 - Dieser Witz hat es in sich
Heute schon gelacht? Der Witz der Woche liefert genau die Prise Humor, die es braucht, um gut gelaunt in den Tag zu starten. Der passende Witz zur passenden Zeit hilft, manches leichter zu nehmen.
Der TAG24 Witz der Woche
Warum geht ein Sarg nicht auf?
Es liegt ein Zuhälter drin.
Wer mit einem lauten Lachen oder zumindest einem kleinen Schmunzeln in die Woche startet, schüttelt Stress ab und tankt neue Motivation für anstehende Aufgaben.
Witzige Sprüche und lustige Gags bereichern nicht nur den Alltag im Büro. Freche Pointen bringen ein wenig Sonnenschein und Leichtigkeit in die Woche.
