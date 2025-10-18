Schlechte Wortwitze: So lustig kann flacher Humor sein
Doppeldeutigkeiten und verspielte Formulieren machen Wortwitze zu kreativen Sprüchen, die garantiert zünden. Lass Dich ein auf die überraschenden Wendungen dieser wortakrobatischen Auswüchse. Vom Hai-Wortwitz bis zum Vater-Wortwitz ist in dieser Sammlung das ein oder andere lustige Schmankerl vertreten.
Top 10 der schlechten Wortwitze
1. Captain Kirk hat immer Brückentag.
2. Was heißt Ofen auf Chinesisch?
Hei Zung.
3. Von der neuen Brille wurden nur die Gläser geliefert. Ich bin fassungslos.
4. Egal wie gut Du schläfst, Albert schläft wie ein Stein.
5. Ich wollte den DJ anrufen. Aber der hat aufgelegt.
6. Egal wie dicht Du bist. Goethe war Dichter.
7. Was machen Schafe, die sich streiten?
Sie kriegen sich in die Wolle.
8. Habe mir ein Dach gekauft. Ging aufs Haus.
9. Wie heißen befreundete Gummibären? Haribros.
10. In der DDR hielt sich die Stimmung in Grenzen.
Lustige Wortwitze - Noch Fragen offen?
11. Wie heißt der Laufsteg von Models?
Laufsteak.
12. Wo wohnt eine Katze am liebsten?
Im Miezhaus.
13. Welche Sprache spricht man in der Sauna
Schwitzerdeutsch.
14. Was ist ein Keks unter einem Baum?
Ein schattiges Plätzchen.
15. Warum geht ein Sarg nicht auf?
Es liegt ein Zuhälter drin.
5 Lieblinge der Redaktion
16. Welche Schuhe werden gern von Raubfischen getragen?
Hai-Heels.
17. Was ist ein Cowboy ohne Pferd?
Ein Sattelschlepper.
18. Auch im Osten trägt man Westen.
19. Ich habe gerade ein Blatt gelocht. Nur so am Rande.
20. Hört das Kind eigentlich auf Sie?
Ich duze es meist.
Gut positioniert können schlechte Wortwitze ein wahrer Eisbrecher sein. Mit dem richtigen Timing ist ein Lacher garantiert. Für alle, die sich keine langen Witze merken können, sind diese kurzen Wortspiele genau das Richtige.
Titelfoto: unsplash/Maarten van den Heuvel