Schlechte Wortwitze: So lustig kann flacher Humor sein

Lache auch über diese lustigen Dad-Jokes oder andere Witze .

Doppeldeutigkeiten und verspielte Formulieren machen Wortwitze zu kreativen Sprüchen, die garantiert zünden. Lass Dich ein auf die überraschenden Wendungen dieser wortakrobatischen Auswüchse. Vom Hai-Wortwitz bis zum Vater-Wortwitz ist in dieser Sammlung das ein oder andere lustige Schmankerl vertreten.

Ein schlechter Wortwitz kann trotzdem wahnsinnig lustig sein. © unsplash/Maarten van den Heuvel

1. Captain Kirk hat immer Brückentag.

2. Was heißt Ofen auf Chinesisch?

Hei Zung.

3. Von der neuen Brille wurden nur die Gläser geliefert. Ich bin fassungslos.

4. Egal wie gut Du schläfst, Albert schläft wie ein Stein.

5. Ich wollte den DJ anrufen. Aber der hat aufgelegt.

6. Egal wie dicht Du bist. Goethe war Dichter.

7. Was machen Schafe, die sich streiten?

Sie kriegen sich in die Wolle.

8. Habe mir ein Dach gekauft. Ging aufs Haus.

9. Wie heißen befreundete Gummibären? Haribros.

10. In der DDR hielt sich die Stimmung in Grenzen.