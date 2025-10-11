Witz des Tages vom 11.10.2025 - Wie der Vater...

Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

Hebamme: "Der Geburtstermin wäre heute, aber der Kleine verspätet sich." Der Vater fängt an zu weinen. Hebamme: "Was hat Ihr Mann?" Frau: "Er arbeitet bei der Bahn und war gerade sehr stolz auf seinen Sohn."

Witz des Tages am Samstag, dem 11.10.2025.
