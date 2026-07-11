11.07.2026 02:00 Witz des Tages vom 11.7.2026 - Täglich lachen mit TAG24

Dein kostenloser Witz des Tages vom Samstag, dem 11.7.2026 » Starte mit einem Lachen in den Tag | Jetzt auf TAG24

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

Geht eine Frau in der DDR durchs Kaufhaus und fragt die Verkäuferin: "Haben Sie hier keine Schuhe?" Antwortet die Verkäuferin: "Keine Schuhe gibt es eine Etage tiefer. Hier haben wir keine Hosen."

Witz des Tages am Samstag, dem 11.7.2026. © DALL E/TAG24

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