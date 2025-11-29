Witz des Tages vom 29.11.2025 - Lautstärkeregler

Dein kostenloser Witz des Tages vom Samstag, dem 29.11.2025 » Starte mit einem Lachen in den Tag | Jetzt auf TAG24

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

Opa liegt schnarchend auf dem Sofa. Der kleine Tim dreht an seinen Hemdknöpfen. Die Mutter schimpft: "Lass Opa schlafen." Tim: "Ich will ihn ja nur etwas leiser stellen."

Witz des Tages am Samstag, dem 29.11.2025.
Witz des Tages am Samstag, dem 29.11.2025.  © Foto: DALL E/TAG24

Du hast einen Lieblingswitz und möchtest andere damit zum Lachen bringen? Dann schreibe ihn uns. Die besten Leserwitze werden aufgenommen und in Zukunft ebenfalls hier veröffentlicht.

Ein guter Witz kann das perfekte Mittel sein, um den Alltagsstress zu vergessen und einfach mal zu lachen. Deshalb konnte der heutige Witz des Tages hoffentlich auch bei Dir ein Lächeln hervorrufen. Vielleicht hat er sogar ein wenig dazu beigetragen, Deinen Tag etwas heller zu gestalten.

