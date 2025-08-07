Witz des Tages vom 7.8.2025 - Zustellungsprobleme

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

Er: "Nie antwortest Du, wenn ich Dir eine SMS schreibe!" Sie: "Was hast Du denn geschrieben?" "Du hast Dein Handy vergessen."

Witz des Tages am Donnerstag, dem 7.8.2025.
Witz des Tages am Donnerstag, dem 7.8.2025.  © Foto: DALL E/TAG24

Ein guter Witz kann das perfekte Mittel sein, um den Alltagsstress zu vergessen und einfach mal zu lachen. Deshalb konnte der heutige Witz des Tages hoffentlich auch bei Dir ein Lächeln hervorrufen. Vielleicht hat er sogar ein wenig dazu beigetragen, Deinen Tag etwas heller zu gestalten.

