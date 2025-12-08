Witz des Tages vom 8.12.2025 - Knisternde Chemie

Dein kostenloser Witz des Tages vom Montag, dem 8.12.2025 » Starte mit einem Lachen in den Tag | Jetzt auf TAG24

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

Im Kino sagt er zu seiner Begleitung: "Findest Du nicht auch, dass es zwischen uns knistert?" "Das ist die Chipstüte!"

Witz des Tages am Montag, dem 8.12.2025.
Witz des Tages am Montag, dem 8.12.2025.  © Foto: DALL E/TAG24

Hier findest Du noch mehr Witze

Witz des Tages vom 7.12.2025 - Abendritual Witz des Tages vom 7.12.2025 - Abendritual
Witz des Tages vom 6.12.2025 - Weihnachtsessen Witz des Tages vom 6.12.2025 - Weihnachtsessen
Witz des Tages vom 5.12.2025 - Perfektes Gehör? Witz des Tages vom 5.12.2025 - Perfektes Gehör?
Witz des Tages vom 4.12.2025 - Mitarbeiter-Gespräch Witz des Tages vom 4.12.2025 - Mitarbeiter-Gespräch
Witz des Tages vom 3.12.2025 - Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht Witz des Tages vom 3.12.2025 - Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht
Witz des Tages vom 2.12.2025 - Gesparte Energie Witz des Tages vom 2.12.2025 - Gesparte Energie
Witz des Tages vom 1.12.2025 - Einmal kräftig pusten, bitte Witz des Tages vom 1.12.2025 - Einmal kräftig pusten, bitte
Witz des Tages vom 30.11.2025 - Jahrelange Angst Witz des Tages vom 30.11.2025 - Jahrelange Angst

Du hast einen Lieblingswitz und möchtest andere damit zum Lachen bringen? Dann schreibe ihn uns. Die besten Leserwitze werden aufgenommen und in Zukunft ebenfalls hier veröffentlicht.

Ein guter Witz kann das perfekte Mittel sein, um den Alltagsstress zu vergessen und einfach mal zu lachen. Deshalb konnte der heutige Witz des Tages hoffentlich auch bei Dir ein Lächeln hervorrufen. Vielleicht hat er sogar ein wenig dazu beigetragen, Deinen Tag etwas heller zu gestalten.

Titelfoto: Foto: DALL E/TAG24

Mehr zum Thema Witz des Tages: