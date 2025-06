Die besten Antiwitze: 25 Sprüche - völlig sinnfrei, aber verdammt lustig!

10. Fragt ein Dichter den vorüber eilenden Feuerwehrmann: "Wohin so schnell, Du Mann des Feuers?"

7. Kommt ein blindes Huhn in die Bar. "Einen Korn bitte."

5. Was kann schwimmen und fängt mit Z an? Zwei Enten.

Doktor: "Sie sind in den Wechseljahren."

1. Geht ein Fahrkartenautomat zum Arzt: "Herr Doktor, ich kriege die ganze Zeit Geldscheine eingesteckt, aber spucke nur Münzen aus. Was ist nur los mit mir?"

11. "Dreimal habe ich mir jetzt das rechte Bein gebrochen und immer an derselben Stelle."

"Warum laufen Sie auch da immer wieder hin?"

12. "Sag mal, den wievielten haben wir heute eigentlich?"

"Das weiß ich nicht."

"Na, dann guck in der Zeitung nach."

"Nein, das hat keinen Zweck. Die ist von gestern!"

13. Peter und Max gehen durch die Wüste. Fragt Max: "Warum trägst Du eigentlich die Autotür?"

Peter: "Wenn es mir zu warm wird, kurble ich das Fenster runter."

14. Viele Leute sind verwirrt, wenn ein Satz anders endet als man Kaninchen.

15. Treffen sich zwei Kühe auf der Weide, sagt die eine: "Na, Du."

Sagt die andere: "Warum gerade ich?"

16. Sitzen zwei Äpfel auf einem Baum und unterhalten sich. Da kommt eine Birne vorbeigeflogen. Ruft der eine Apfel: "Hey, Birnen können doch gar nicht fliegen."

Antwortet die Birne: "Wieso, ich bin doch die Birne Maja!"

17. Was ist das Besondere an einem Schiff? Es ist vorne hinten als höher, besonders in der Mitte!

18. Was haben ein Elefant und eine Aubergine gemeinsam? Beide sind lila. Außer dem Elefanten.

19. Hängen zwei reife Pflaumen an einem Baum. Sagt die eine zur anderen: "Ist das heute wieder langweilig!"

Erwidert die andere: "Kann ich nicht sagen, bei mir ist der Wurm drin."

20. Was ist das? Es ist rot, es kann fliegen, man kann drin schlafen? Eine Erdbeere, ein Hubschrauber und ein Bett!