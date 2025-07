Lachen statt ackern: Die 25 besten Büro-Witze und Witze über Arbeit

Wer lacht, liefert besser - also her mit den Büro-Witzen. © 123RF / peopleimages12

1. "Chef, ich komme am Montag etwas später zur Arbeit."

"Ok, wann kommst Du?"

"Dienstag."

2. "Dieser Moment, wenn das Telefon klingelt, man aber keine Lust hat ranzugehen und sich denkt: Wenn es wichtig ist, wird er schon noch mal anrufen."

Jaqueline, 19, Praktikantin in der Notrufzentrale.

3. "Beim Vorstellungsgespräch fragte man mich, wo ich mich in fünf Jahren sehe."

Antwort: "Im Spiegel."

4. "Mein Chef im Supermarkt hat gesagt, dass ich das Süßigkeitenregal ausräumen soll. Das war lecker, aber jetzt bin ich meinen Job los ..."

5. "Ich kam zum Vorstellungsgespräch und schlief auf dem Sofa ein. Ich passe mich so schnell an neue Umgebungen an."

6. "Mein Chef meint, ich soll aufhören, die Grenzen meiner Kompetenz zu überschreiten. Ich habe ihn gefeuert."

7. Chef: "Wieso kommen Sie erst jetzt ins Büro, Herr Müller?"

Angestellter: "Na, Sie sagten gestern doch zu mir, ich solle meine Zeitung zu Hause lesen?!"

8. Liegt ein riesiger Stapel Bewerbungen auf dem Tisch des Personalers. Er nimmt die Hälfte und wirft sie in den Müll. Auf den verwunderten Blick seines Kollegen antwortet er: "Die haben alle Pech. Und Mitarbeiter, die Pech haben, können wir nicht gebrauchen!"

9. "Jeden Tag im Büro mache ich Kaffee. Das ist der wichtigste und konstanteste Teil meiner Arbeit."

10. Zwei Arbeiter unterhalten sich:

"Ich arbeite bei BMW am Band!"

"Ich arbeite bei Audi, aber wir dürfen frei herumlaufen."