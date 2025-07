Fernweh? Diese Urlaubswitze sind besser als jede Postkarte!

Es gibt jede Menge lustige Reise- und Urlaubswitze. © 123RF / nd3000

1. Ein Berliner fragt einen Touristen: "Woher kommen Sie denn?"

"Australien."

"Sie schwindeln, Tralien gibt's gar nicht!"

2. "Ihre Fahrkarte bitte." - Ein Satz, der mich komplett aus der Bahn geworfen hat.

3. "In diesem Jahr mache ich nichts im Urlaub. Die ersten Tage liege ich einfach nur im Schaukelstuhl."

"Wird Dir da nicht langweilig?"

"Hm, wenn es so weit ist, fange ich mit dem Schaukeln an."

4. Fragt ein Urlauber den anderen, einen Programmierer: "Ist es hier nicht schön?"

Der antwortet: "Ja, hier ist es nicht schön."

5. Sie: "Liebling, in diesem Jahr können wir unseren Urlaub doch auf den Bahamas machen."

Er: "Tut mir leid, Schatz. Wir müssen an unsere Schulden denken."

Sie: "Aber das können wir doch auch auf den Bahamas."

6. Ehepaar Schultze sitzt im Reisebüro. Fragt die Verkäuferin: "Wohin soll es denn dieses Jahr gehen?"

Herr Schultze antwortet: "Also, dieses Mal wollen wir gerne dahin fliegen, wo auch unser Gepäck ist."

7. Ein Deutscher macht Urlaub in Spanien. Nachdem er in einem Restaurant gegessen hat, kommt der Kellner um den Teller abzuräumen und fragt ihn in gebrochenem Englisch: "You finish?"

Antwortet der Deutsche: "No, I'm German."

8. Ein Mann bringt aus dem Urlaub einen Papagei mit und wird am Zoll angehalten.

Zollbeamter: "Papagei ausgestopft: zollfrei. Papagei lebendig: 300 Euro!"

Da krächzt der Vogel aus dem Käfig: "Eh Leute, macht jetzt keinen Scheiß!"

9. In einem Zugabteil: Einer der Reisenden klatscht andauernd in die Hände. Genervt fragt ihn ein Mitreisender: "Sagen Sie mal, warum klatschen Sie denn andauernd in die Hände?"

"Ach, wissen Sie, ich bin so schrecklich vergesslich. Ich muss in Klatschenhausen aussteigen und damit ich das nicht vergesse, klatsch' ich andauernd in die Hände."

Meint der andere: "Da können wir bloß froh sein, dass Sie nicht nach Pforzheim wollen."

10. Er: "Gefällt es Dir hier an der Küste?"

Sie: "Diese Landschaft macht mich sprachlos!"

Er: "Ok, dann bleiben wir vier Wochen."