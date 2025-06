Die besten Flachwitze: Füße hoch - Die kommen flach!

Du suchst Flachwitze, die so schlecht sind, dass sie schon wieder genial sind? Dann schnalle Dich an - oder noch besser: Halte die Füße hoch.

7. Was passiert, wenn sich zwei Rentner streiten? Dann fliegen die Dritten!

4. Was ist die Steigerung von Buchstabensuppe? Wörtersee

2. Ich frage mich immer, was meine Eltern früher gemacht haben, als es noch kein Internet gab. Meine 18 Geschwister wissen es auch nicht.

15. Warum fliegen Vögel im Winter in Richtung Süden? Weil es schneller geht als laufen.

11. Was ist der Unterschied zwischen Unwissenheit und Ignoranz? Weiß ich nicht und ist mir auch egal.

16. Was ist das Schönste an der Schweiz? Kein Plan, aber die Flagge ist schon mal ein großes Plus.

17. Wenn ich Zwillingstöchter kriege, nenne ich die eine Kate und die andere Dupli-Kate.

18. Was ist das beste Geburtstagsgeschenk? Eine kaputte Trommel - unschlagbar!

19. Mein Hund verfolgt Leute auf dem Rad. Habe ihm das Rad jetzt weggenommen.

20. Warum gucken immer alle so komisch, wenn ich das Messer ablecke? Christian, 34, Chirurg.

Wenn Du bis hierhin durchgehalten hast, dann Respekt und keine Sorge: Schlimmer wird's heute nicht mehr.