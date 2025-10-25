Die besten Geld-Witze: Lachen bis das Portemonnaie weint

Die besten Geld-Witze - kurzer pointierter Humor: Perfekt zum Teilen auf Social Media, im Büro oder Alltag. ➤ 20 Top-Geld-Witze bei TAG24.

Von Nadja Kocsis

Wie passen Humor und Geld zusammen? Finde es heraus mit unseren 20 besten Geld-Witzen, die garantiert Lachtränen in die Augen treiben und das Portemonnaie schonen. Originelle Sprüche sorgen für die nötige Portion Humor im Alltag.

Die Top-Geld-Witze zum Teilen

1. Ein Polizeimeister ertappt den Metzgermeister beim Falschparken. "Tut mir leid, aber das macht 20 Euro Bußgeld. Oder darf's ein bisschen mehr sein?" 2. Martin beklagt sich bei seinem Freund: "Mit Philipp ist es wirklich schlimm. Der Kerl hat nie Geld." "Wollte er Dich anpumpen?" "Nein, ich ihn." 3. Prüfungsfrage für den schottischen Polizeianwärter: "Wie zerstreut man am besten eine Menschenmenge?" "Man nimmt die Mütze ab und sammelt Geld!" 4. "Herr Ober! Sie haben ja auf der Rechnung das Datum mit dazugerechnet!" - "Ja sicher, mein Herr. Zeit ist Geld!" 5. Zwei Ärzte besprechen die Befunde eines Patienten. Meint der eine: "Ich finde, wir sollten unbedingt operieren." Fragt der andere: "Wieso, was hast Du entdeckt?" "Dass er Geld hat ..."

Die ultimativen Witze über Geld: humorvoll und knackig

Auch das Lachen über Finanzen ist ausdrücklich erlaubt. © Christian Dubovan

6. Der Richter: "Ich kann Sie nicht verurteilen. Es gibt nicht genug Beweise, dass Sie die Bank ausgeraubt haben." Der Angeklagte: "Heißt das etwa, ich kann das Geld behalten?" 7. Zwei Studenten unterhalten sich. "Wovon lebst Du?", fragt der eine. "Ich schreibe." "Und was?" "Nach Hause, dass ich Geld brauche." 8. Sie: "Was machst Du für ein Gesicht?" Er: "Ich habe beim Rennen Geld verloren." Sie: "Das geschieht Dir recht, geh' langsamer!" 9. "Was sind eigentlich Touristen?" Fritz: "Das sind Leute, die sich im Ausland für viel Geld davon überzeugen, dass es zu Hause schöner ist." 10. Elfi geht im Supermarkt zur Kasse: "Sie haben sich gestern um 20 Euro vertan." "Das kann ja jeder sagen, das hätten Sie gestern sagen müssen, jetzt ist es zu spät." "Na gut, dann behalte ich das Geld!" 11. Kundin beim Juwelier: "Entschuldigen Sie, dass die Geldscheine feucht sind, aber mein Mann hat geweint, als er sie mir gab." 12. Ein Millionär gibt einem Taxifahrer zehn Cent Trinkgeld. "Gestern hat mir Ihr Sohn fünf Euro Trinkgeld gegeben!" "Tja, mein Sohn hat auch einen reichen Vater, ich nicht!" 13. Zwei Männer im Gefängnis: "Warum bist Du hier?" "Ich habe Geld gefälscht. Beim Zehner ging es noch, beim Zwanziger auch. Aber beim Dreißiger muss ich einen Fehler gemacht haben!" 14. "Wunderbare Kunstgegenstände haben Sie", sagt der Gast. "Aus welcher Zeit sind die denn?" "Aus der Zeit, als ich noch Geld hatte!" 15. Ein Anleger fragt seinen Anlageberater: "Ist jetzt wirklich all mein Geld weg? Alles weg?" "Aber nein, das ist doch nicht weg. Es gehört jetzt nur jemand anderen!"

5 Lieblinge der Redaktion: Diese Finanzwitze musst Du kennen

16. "Ich lege nachts zur Sicherheit mein Geld unter das Kopfkissen." "Geht bei mir leider nicht, ich darf nicht so hoch liegen." 17. Die kleine Ina geht zu ihrem Vater: "Papa, ich habe zwei Fragen an Dich. Die erste Frage: Kann ich mehr Taschengeld haben? Und die zweite: Warum nicht?" 18. Zwei Bankräuber rennen nach dem Überfall der Polizei davon. Hechelt der eine: "Kaum hat man Geld, schon hat man Sorgen!" 19. Richter zum Angeklagten: "Sie können wählen zwischen zehn Tagen Gefängnis und 1000 Euro." "Ich nehme natürlich das Geld!" 20. Der Wirt zum Kellner: "Hat Tisch eins schon bestellt?" "Nein, sie zählt noch die Kalorien und er das Geld."