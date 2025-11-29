Die besten Witze zum Advent: Lachen bis der Weihnachtsmann kommt
Bei aller Besinnlichkeit lockern diese Witze zum Advent die Stimmung garantiert auf. Ein lustiger Witz im Advent verkürzt die Zeit des Wartens - perfekt für eine gemütliche Vorweihnachtszeit. Verschenke eine große Portion gute Laune und Leichtigkeit.
Lacher zu anderen Themen gibt's übrigens unter Witze.
Diese Witze zum Advent schaffen Highlights
1. Sagt die Tochter: "Mama, ich wünsche mir ein Pony zu Weihnachten."
Antwortet die Mutter: "Kein Problem, mein Schätzchen, morgen gehen wir zum Friseur."
2. Wie wird ein alter Schneemann genannt? Pfütze.
3. Was lernen die Elfen in der Weihnachtsschule? Das Elfabet.
4. Sagt die Oma zur Enkelin: "Du darfst Dir zu Weihnachten von mir ein schönes Buch wünschen."
Sagt die Enkelin: "Super Omi, dann wünsche ich mir Dein Sparbuch."
5. Treffen sich zwei Rosinen. Fragt die eine: "Warum trägst Du denn einen Helm?"
Antwortet die andere: "Na ja, ich muss nachher noch in den Stollen."
Der perfekte Advents-Witz für Jung und Alt
6. Was frühstücken Schneemänner am liebsten? Schneeflocken.
7. Sagt der Enkelsohn zum Opa: "Vielen Dank für die Geige, die Du mir zu Weihnachten geschenkt hast. Die hat mir schon sehr viel Geld gebracht."
"Wie Geld gebracht? Gibst Du schon Konzerte?"
"Nein, aber immer, wenn ich anfange zu üben, bezahlt mich Mama dafür, dass ich aufhöre."
8. Tanja schwelgt in Erinnerungen: "Ach, wie hab ich es als Kind geliebt, in der Adventszeit in der Stube vor knisterndem Feuer zu sitzen. Leider hat es mir mein Vater immer verboten."
"Aber warum denn?"
"Wir hatten gar keinen Kamin."
9. Es ist besonders kalter Winter zur Adventszeit. Der Weihnachtsmann stöhnt: "Mensch, bei der Eiseskälte brauche ich jedes Mal 'ne halbe Stunde bis die Rentiere anspringen."
10. Was macht ein Schwabe am vierten Advent? Er sitzt mit 2 Adventskerzen vor einem Spiegel.
3 Advents-Witze, die jeder kennen sollte
11. Warum feiern wir eigentlich Weihnachten? Es werden doch jedes Jahr Männer geboren, die sich früher oder später für Gott halten.
12. Advent Advent, ein Handy brennt. Zunächst das Display, dann die Tasten, am Schluss brennt der ganze Kasten.
13. Advent Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, und wenn das fünfte Lichtlein brennt, hast Du Weihnachten verpennt.
Witze im Advent gehören dazu wie die vier Kerzen auf den Kranz. TAG24 wünscht eine besinnliche Vorweihnachtszeit.
Titelfoto: 123rf/olegking