Die besten Witze zum Advent: Lachen bis der Weihnachtsmann kommt

Du kennst diese Witze zum Advent noch nicht? Lustige Lacher in der Vorweihnachtszeit für die ganze Familie ➤ mehr Witze bei TAG24.

Von Nadja Kocsis

Bei aller Besinnlichkeit lockern diese Witze zum Advent die Stimmung garantiert auf. Ein lustiger Witz im Advent verkürzt die Zeit des Wartens - perfekt für eine gemütliche Vorweihnachtszeit. Verschenke eine große Portion gute Laune und Leichtigkeit. Lacher zu anderen Themen gibt's übrigens unter Witze.

Diese Witze zum Advent schaffen Highlights

Wie wird ein alter Schneemann genannt? Pfütze. © 123rf/olegking 1. Sagt die Tochter: "Mama, ich wünsche mir ein Pony zu Weihnachten." Antwortet die Mutter: "Kein Problem, mein Schätzchen, morgen gehen wir zum Friseur." 2. Wie wird ein alter Schneemann genannt? Pfütze. 3. Was lernen die Elfen in der Weihnachtsschule? Das Elfabet. 4. Sagt die Oma zur Enkelin: "Du darfst Dir zu Weihnachten von mir ein schönes Buch wünschen." Sagt die Enkelin: "Super Omi, dann wünsche ich mir Dein Sparbuch." 5. Treffen sich zwei Rosinen. Fragt die eine: "Warum trägst Du denn einen Helm?" Antwortet die andere: "Na ja, ich muss nachher noch in den Stollen."

Der perfekte Advents-Witz für Jung und Alt

Was frühstücken Schneemänner am liebsten? Schneeflocken. © 123rf/Myriam Zilles 6. Was frühstücken Schneemänner am liebsten? Schneeflocken. 7. Sagt der Enkelsohn zum Opa: "Vielen Dank für die Geige, die Du mir zu Weihnachten geschenkt hast. Die hat mir schon sehr viel Geld gebracht." "Wie Geld gebracht? Gibst Du schon Konzerte?" "Nein, aber immer, wenn ich anfange zu üben, bezahlt mich Mama dafür, dass ich aufhöre." 8. Tanja schwelgt in Erinnerungen: "Ach, wie hab ich es als Kind geliebt, in der Adventszeit in der Stube vor knisterndem Feuer zu sitzen. Leider hat es mir mein Vater immer verboten." "Aber warum denn?" "Wir hatten gar keinen Kamin." 9. Es ist besonders kalter Winter zur Adventszeit. Der Weihnachtsmann stöhnt: "Mensch, bei der Eiseskälte brauche ich jedes Mal 'ne halbe Stunde bis die Rentiere anspringen." 10. Was macht ein Schwabe am vierten Advent? Er sitzt mit 2 Adventskerzen vor einem Spiegel.

3 Advents-Witze, die jeder kennen sollte

Advent Advent ein Lichtlein brennt ... © unsplash/Julian Zwengel