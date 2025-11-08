Lustige vegane Witze: Skurril, frech und garantiert tierfreundlich

Über diese veganen Witze können Veganer und Fleischesser sogar gemeinsam lachen: ✓ frech, ✓ charmant, ✓ witzig ➤ mehr Witze bei TAG24.

Von Nadja Kocsis

Witze über Veganer können entweder zur peinlichen Fallgrube werden oder für den Lachanfall des Tages sorgen. Lass Dich überraschen, welche Wirkung sich bei Dir einstellt. Diese veganen Witze sind garantiert tierfreundlich und perfekt für alle, die über Brokkoli, Tofu und Co. lachen können - pflanzliche Pointen inklusive. Lacher zu anderen Themen gibt's übrigens unter Witze.

Vegane Witze: Die besten Gags für Pflanzenfreunde

1. Warum wollen sich Vegetarier nicht verlieben? Weil sie keine Schmetterlinge im Bauch haben wollen. 2. Verstecken Veganer angemalte Kartoffeln zu Ostern? 3. Veganer sterben nicht. Sie beißen ins Gras. 4. Wie nennt man einen russischen Vegetarier? Mooskauer. 5. Veganer bekommen keine Kinder. Sie bekommen Sprösslinge.

Klassiker: Diese veganen Witze dürfen nicht fehlen

6. Veganer werden nicht beerdigt. Sie werden kompostiert. 7. Wie heißt der vegane Bruder von Bruce Lee? Brocco Lee. 8. Wieso laufen Veganer barfuß? Damit sie keine Käsefüße bekommen. 9. Veganer warten nicht. Sie wurzeln. 10. Veganer furzen nicht. Sie lassen einen Farn.

Lustige Veganer-Witze: Die Top-5 der Redaktion

Warum geben Veganer ihre Ersparnisse nicht aus? Weil sie das Sparschwein nicht schlachten wollen. © Midjourney/TAG24

11. Warum dürfen Veganer kein Leitungswasser trinken? Weil es aus dem Hahn kommt. 12. Warum geben Veganer ihre Ersparnisse nicht aus? Weil sie das Sparschwein nicht schlachten wollen. 13. Lasst uns anfangen, sonst wird das Essen welk. 14. Hin und wieder mache ich Witze über Veganer. Aber nicht über Tofu - das ist geschmacklos. 15. Veganer haben keinen Sex. Sie pflanzen sich fort.