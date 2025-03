Witzige Aprilscherze für Eltern, Familie und Co.: 10 lustige Pranks zum Veräppeln

Du willst Deine Liebsten am 1. April mal ordentlich reinlegen? Die 10 witzigsten Aprilscherze für Eltern, Partner und Freunde findest Du bei TAG24!

Der 1. April ist da - und mit ihm die 10 besten Aprilscherze. © 123RF / gioiak2

1. Eine kleine Dusche hat noch niemandem geschadet

Klebe ein Geldstück an die Öffnung des Wasserhahns. Das Geldstück sollte nicht größer als der Durchmesser des Wasserhahns sein, damit man es nicht sieht. Wenn sich nun jemand die Hände waschen möchte, wird er vom Wasser, welches in alle Richtungen spritzt, erwischt und bekommt so eine unfreiwillige Dusche ab.

2. Eine leckere, kühle Cola - oder doch nicht?

Zu einem kühlen Glas Cola kann wohl kaum jemand nein sagen. Wie werden allerdings die Gesichter aussehen, wenn sich in dem Glas keine Cola, sondern Sojasoße mit Sprudelwasser befindet?

3. Eine bunte Überraschung

Tropfe etwas Lebensmittelfarbe in den Milchkarton und schüttle vorsichtig. Das Müsli oder der Kaffee wird morgens einen außergewöhnlichen Farbtouch haben und die Familie wird große Augen machen.

Wenn die ganze Familie außerdem mal so richtig lachen möchte, empfiehlt sich außerdem ein Blick in die lustigsten Kalauer - Diese Wortwitze bringen Dich garantiert zum Lachen.

4. Defekte Shampoo-Flasche

Dafür eignen sich noch recht volle Shampoo-Flaschen. Klemme zwischen Deckel und Flasche etwas Frischhaltefolie aber stelle sicher, dass aus den Rändern nichts mehr herausschaut. Will die geprankte Person nun Haare waschen, wird aus der Flasche nichts herauskommen. Das Haarewaschen muss dann wohl verschoben werden.