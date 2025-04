April, April: Lustige Sprüche zum 1. April für den gelungenen Aprilscherz

Lustige Sprüche zum 1. April für Scherze via WhatsApp liest Du bei TAG24! Entdecke die besten Zitate zum 1. April und bringe Deine Freunde zum Lachen.

Von Clara Danneberg

April, April, der macht, was er will. Die lustigsten Sprüche zum 1. April, um Freunde, Familie und Kollegen mit einem Augenzwinkern hereinzulegen, liest Du in diesem Artikel. Weitere Zitate zu verschiedenen Themen findest Du unter: Sprüche.

April, April, der macht, was er will. Die lustigsten Sprüche zum 1. April, um Freunde, Familie und Kollegen mit einem Augenzwinkern hereinzulegen, liest Du in diesem Artikel.

Lustige Sprüche sorgen für Spaß am 1. April. © 123rf/serezniy Am 1. April ist nichts, wie es scheint, denn an diesem Tag sind Scherze, kleine Täuschungen und fantastische Geschichten nicht nur ausdrücklich erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht. Woher genau der Brauch der Aprilscherze stammt, ist nicht bekannt. Es steht jedoch fest, dass viele Menschen am ersten Tag des Aprils für jeden Spaß zu haben sind. Ob harmlose Späße oder raffinierte Streiche, das Ziel ist immer dasselbe: ein herzliches Lachen. Doch nicht jeder braucht einen ausgeklügelten Trick, um andere in den April zu schicken, manchmal reicht schon ein lustiger Spruch. Halte Freunde, Familie und Kollegen charmant zum Narren. Die witzigsten Sprüche zum 1. April präsentiert Dir TAG24.

Lustige Sprüche zum 1. April

"Der 1. April ist der einzige Tag im Jahr, an dem die Leute wirklich genau überlegen, ob das stimmt, was sie im Internet lesen." von unbekannt "Willst Du Dir den Tag versauen, musst Du in den Spiegel schauen. April, April!"

von unbekannt "April, April, der macht, was er will! Lasst Euch heute nicht verschaukeln und falls es doch jemanden erwischt: Lächeln." von unbekannt "Lasst Euch heute nicht aufs Glatteis führen. Ich wünsche Euch einen schönen 1. April." von unbekannt "April, April! Wunderschönen guten Morgen! Ich wünsche Euch einen guten Start in den verrückten April und glaubt heute nicht alles, was ihr so hört." von unbekannt "Der 1. April kann abgesagt werden. Kein Streich der Welt kann mit diesem Jahr mithalten!" von unbekannt "Menschen spielen sich gerne Streiche, manchmal sachte, manchmal still; darum sagt man heute auch öfters: Sei nicht bös' - April, April." von unbekannt "Der 1. April ist eine schöne Erinnerung daran, das Leben mit Humor zu nehmen." von unbekannt "Guten Morgen! Heute ist der Tag, an dem man so richtig albern sein darf - also los geht's!" von unbekannt "Guten Morgen! Ich wünsche Dir einen lustigen Start in den April. Lass Dich nicht hereinlegen!" von unbekannt "Ein bisschen Spaß muss sein! Ich wünsche Dir einen fröhlichen 1. April." von unbekannt "Der 1. April ist der perfekte Tag, um ein bisschen verrückt zu sein!" von unbekannt

Der 1. April ist der einzige Tag im Jahr, an dem die Leute wirklich genau überlegen, ob das stimmt, was sie im Internet lesen. © unsplash/Markus Spiske, TAG24/CD

Lustige Sprüche zum 1. April für WhatsApp und Co.

"Sehr geehrter Handynutzer, Sie haben eben einen gravierenden Fehler begangen und einen völlig sinnlosen Status gelesen. Einen schönen 1. April!" von unbekannt "Hey, bereit für unseren Salsa-Tanzkurs heute Abend?" von unbekannt "Ähm, stehen gerade zehn Pizzen vor meiner Tür mit Deiner Adresse als Rechnungsadresse? War das Dein Ernst?" von unbekannt "Ich habe gerade meinen Job gekündigt und werde Influencer! Erster Post geht morgen live, bleib dran!“ von unbekannt "Jemand hat mir gerade Blumen vorbeigebracht und gesagt, sie sind von Dir. Danke, das ist ja süß!" von unbekannt "Hab gerade erfahren, dass ihr ein Kind erwartet! Herzlichen Glückwunsch!" von unbekannt "Ich habe beschlossen, meinen Namen zu ändern. Von nun an heiße ich: April, April." von unbekannt "Hey Du! Ich wollte Dir einfach mal danken: Menschen wie Du sorgen dafür, dass ich merke, wie viel intelligenter ich im Vergleich zu anderen bin." von unbekannt "Hallo! Ich habe Deine Überweisung von 100 Euro erhalten. Ich war sehr überrascht, aber vielen Dank!" von unbekannt "Ich kann es kaum erwarten, Euch meine Tätowierung zu zeigen." von unbekannt "Ich habe gerade Zeit. Wo gibt es nichts zu tun?" von unbekannt "Erstaunlich, wie viele Menschen überrascht sind, wenn ein Satz nicht so ausgeht, wie man es Kartoffel." von unbekannt

Sehr geehrter Handynutzer, Sie haben eben einen gravierenden Fehler begangen und einen völlig sinnlosen Status gelesen. Einen schönen 1. April! © unsplash/Nicholas Bullett, TAG24/CD

Zitate zum 1. April

"Es ist die Fähigkeit, einen Witz aufzunehmen, nicht einen zu machen, die beweist, dass man Sinn für Humor hat." von Max Eastman "Alles ist lustig, solange es jemand anderem passiert." von Will Rogers "1. April. Dies ist der Tag, an dem wir daran erinnert werden, was wir an den anderen 364 Tagen sind: nämlich Narren." von Mark Twain "Das Ziel eines Witzes ist nicht, den Menschen zu erniedrigen, sondern ihn daran zu erinnern, dass er bereits erniedrigt ist." von George Orwell "Aprilscherz. Der Märzscherz, dem ein weiterer Monat zu seiner Torheit hinzugefügt wurde." von Ambrose Bierce "Was ich nicht wahrhaben will, hülle ich in einen Scherz." von Emily Dickinson "Ein Scherz entscheidet manchmal für den Rest unseres Lebens über unsere Denkweise." von Voltaire "Es sagt selten einer etwas im Scherz, das er nicht im Ernst meint." von Ernst Hohenemser

Mark Twain meinte: "1. April. Dies ist der Tag, an dem wir daran erinnert werden, was wir an den anderen 364 Tagen sind: nämlich Narren." © unsplash/Romello Williams, TAG24/CD

Lieblinge der Redaktion: 3 witzige Sprüche zum 1. April

"Der April ist wieder da, und soweit ich das beurteilen kann, gibt es auf der Welt mehr Narren als je zuvor." von Charles Lamb "Den ersten April musst überstehen, dann kann Dir manches Guts geschehen." von Johann Wolfgang von Goethe "April, April! Der Tag, an dem Dein Vertrauen mehrfach auf die Probe gestellt wird." von unbekannt

Charles Lamb sagte: "Der April ist wieder da, und soweit ich das beurteilen kann, gibt es auf der Welt mehr Narren als je zuvor." © April, April: Lustige Sprüche zum 1. April für den gelungenen Aprilscherz