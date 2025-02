Die besten Witze für Senioren: Lachfalten garantiert!

Humor kennt keine Grenzen. Seniorenwitze bringen nicht nur Rentner zum Lachen. Taucht ein in die große Sammlung ausgelassener Rentnerwitze: vom Arztbesuch bis zur Verkehrskontrolle. Hier bleibt kein Auge trocken.

4. Ein älteres Ehepaar irrt durch den ICE, sie finden ihr Abteil nicht mehr: "An irgendwas musst Du Dich doch erinnern können!", schimpft sie. Er: "Ich weiß nur, dass vor dem Fenster eine Schafherde zu sehen war!"

Der Doktor erwidert: "Was haben Sie erwartet? Standing Ovations?"

3. Der 68-jährige Patient klagt: "Herr Doktor, ich bekomme immer so ein Pfeifen im Ohr, nachdem ich mit meiner Frau geschlafen habe."

"Stimmt, aber was schlimmer ist, die Zweite ist geblieben!"

10. Die kleine Enkelin schreibt der Oma eine Postkarte aus dem Urlaub: "Liebe Omi, ich schreibe ganz langsam, weil Mutti gesagt hat, dass Du nicht mehr so schnell lesen kannst."

9. Oma beim Arzt: "Herr Doktor, Sie müssen mir das Treppensteigen wieder erlauben. Dieses ewige rauf und runter an der Dachrinne macht mich fix und fertig!"

8. Opa sagt zu Oma: "Zieh doch mal Deine Strumpfhose ordentlich hoch, die wirft ganz viele Falten!" Antwortet die Oma: "Aber ich habe doch gar keine Strumpfhose an!"

11. Ruhestand ist wie Arbeiten. Man tut nichts - nur hat man dabei keine Angst mehr, erwischt zu werden.

12. Opa liegt schnarchend auf dem Sofa. Der kleine Fritz geht zu ihm und dreht an seinen Hemdknöpfen. Die Mutter schimpft: "Lass ihn in Ruhe schlafen!" Darauf Fritz: "Tue ich ja, ich will ihn nur etwas leiser stellen."

13. Der Opa zu seiner Enkelin: "Katja, bringst Du bitte den Müll heraus, Du hast die jüngeren Beine." Antwortet Katja: "Aber Opa, sollten wir nicht erst die Alten aufbrauchen?"

14. Zwei betagte Damen sitzen in der Sushi-Bar. Sie bekommen schon einmal die Stäbchen. Erstaunt schauen sich die Damen an: "Wir wollten hier essen und nicht stricken!"

15. Oma zum Enkel: "Zum Geburtstag darfst Du Dir ein schönes Buch aussuchen." Der Enkel: "Dann wünsche ich mir Dein Sparbuch."