12.04.2026 17:02 Buchenwald-Gedenken: Hape Kerkeling erinnert an Opa, bei Minister Weimer wird es laut

Das Gedenken an die Befreiung des KZ Buchenwald stand dieses Jahr unter einem besonderen Stern.

Von David Hutzler, Stefan Hantzschmann, Birgit Zimmermann Weimar - Es gab gleich mehrere Kontroversen im Vorfeld - und war am Ende dann doch ein größtenteils stilles Gedenken: Ungestört von zuvor angekündigten propalästinensischen Protesten ist der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald bei Weimar vor 81 Jahren gedacht worden. Hauptredner Hape Kerkeling (61) berichtete dabei in eindringlichen Worten über das Leid seines in Buchenwald inhaftierten Großvaters.

Das Lagertor des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald. © Martin Schutt/dpa

Gedenktafel: In das KZ Buchenwald bei Weimar und seine 139 Außenlager hatten die Nationalsozialisten seit dem Sommer 1937 mehr als 280.000 Menschen verschleppt. © Martin Schutt/dpa

Erstmals seit Jahrzehnten sprach hingegen kein Überlebender bei dem Festakt. Hintergrund waren Einschränkungen des Flugverkehrs aus Israel. Laut wurde es bei der Rede von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (61, parteilos) - der sich auch inhaltliche Kritik gefallen lassen musste. Diese vier Punkte haben die Gedenkveranstaltung in diesem Jahr geprägt:

1. Hape Kerkeling und sein Großvater

Hape Kerkeling, Enkel eines ehemaligen Buchenwald-Häftlings, legt beim Festakt eine Rose nieder. © Martin Schutt/dpa Den Entertainer Hape Kerkeling trieb eine persönliche Geschichte nach Buchenwald: Sein Großvater Hermann hatte Flugblätter gegen Hitler verteilt und wurde 1942 dort inhaftiert. "Hier in Buchenwald wurde er gefoltert, gedemütigt und wurde Zeuge unzähliger Morde. Dass er diesen Wahnsinn überlebt hat, ist ein Wunder", sagte er. Sein Opa, ein Zimmermann, sei kein Mann der großen Worte, aber ein Mann der Tat gewesen. "Er war ein Mensch, der schlichtweg nicht bereit war, wegzusehen, als die Dunkelheit über Deutschland hereinbrach." Kerkeling mahnte, die Erinnerung und die Verantwortung aufrecht zu halten. "Immer lauter und dreister werden die Stimmen, die nach einem Ende der Erinnerungskultur rufen! Ein Schlussstrich unter die Erinnerung wäre der Schlussstrich unter unsere Demokratie", sagte er. Thüringen Züge in Thüringen immer unpünktlicher: Das sind die Gründe Artikel eins des Grundgesetzes - "Die Würde des Menschen ist unantastbar" - sei eine in Stein gemeißelte Antwort auf Buchenwald. "Wer diese wertvolle Erinnerung ausblenden will, wer diese Zeit zu einem 'Vogelschiss' herabwürdigen will, der greift unser Fundament an."

2. Bei Wolfram Weimer wird es laut

Wolfram Weimer (61, parteilos), Kulturstaatsminister, beim Grußwort. © Martin Schutt/dpa Vor der Veranstaltung hatten sich zwei Buchenwald-Verbände gegen einen Auftritt von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) ausgesprochen und ihm mangelndes Verständnis für KZ-Überlebende vorgeworfen. Und auch bei der Veranstaltung erfuhr er Gegenwind. Mehrere Menschen riefen linke Parolen. Außerdem sangen sie während seiner Rede das Buchenwald-Lied, das 1938 von Häftlingen geschrieben wurde. Eine Rednerin kritisierte Weimer direkt. "Wenn Buchhandlungen ohne weitere Erklärung diskreditiert werden, dann gerät etwas ins Wanken", sagte die Präsidentin des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora und Kommandos (IKBD), Lena Sarah Carlebach, unter starkem Applaus. Es seien subtile Verschiebungen, wenn Kultur unter Verdacht gerate. Hintergrund ist die Absage des Deutschen Buchhandlungspreises, nachdem Weimer drei linke Läden von der Preisträgerliste hatte streichen lassen mit allgemeinem Verweis auf "verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse" über sie. Thüringen Vor 35 Jahren lief der letzte vom Band: Der Wartburg - stark gestartet, doch bald abgehängt Weimer selbst wollte auf dpa-Nachfrage nicht weiter auf die Zwischenrufe eingehen. "Es war ein Tag der Würde, und es ist ein Tag der Erinnerung an die Befreiung", sagte er. Das habe im Vordergrund gestanden.

3. Die propalästinensische "Kufiya"-Kampagne und Gegendemo

Teilnehmer mit der Flagge Israels stehen bei einer Kundgebung der Deutsch-Israelischen Gesellschaft gegen Propaganda in Buchenwald auf dem Goetheplatz. © Bodo Schackow/dpa Ausgerechnet zum Jahrestag hatten zudem linksradikale und propalästinensische Aktivisten der Gruppe "Kufiyas in Buchenwald" zu einem Protest vor der Gedenkstätte aufgerufen. Hintergrund war, dass vergangenes Jahr einer Frau mit Palästinensertuch (Kufiya) der Zutritt zur Gedenkfeier verwehrt wurde. Das Verwaltungsgericht Weimar untersagte jedoch die Kundgebung direkt an dem Gelände. Stattdessen demonstrierten mehrere Aktivisten nach eigenen Angaben bereits am Samstag auf dem Gedenkstättengelände und verbreiteten ein Video davon. Ein Sprecher der Gedenkstättenstiftung sagte: "Sie haben genau das getan, weswegen ihnen untersagt wurde aufs Gelände zu kommen - nämlich Buchenwald mit Gaza verglichen." Bei der Gedenkfeier selbst gab es jedoch keine Zwischenfälle, eine Mahnwache am Theaterplatz wurde abgesagt. Lediglich am Bahnhof versammelten sich laut Polizei etwas über ein Dutzend Menschen aus dem propalästinensischen Lager. Außerdem gab es eine proisraelische Demonstration in der Stadt.

4. Die Überlebenden