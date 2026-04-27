Erdbeer-Saison in Thüringen startet: So viel kostet ein Kilo der frühen Früchtchen

Erfurt/Gebesee - Die Erdbeer-Saison in Thüringen legt langsam los. Erste unter Folie geschützte und gediehene Früchte wurden am Wochenende etwa bereits von Mitarbeitern der Gärtnerei Gloria gepflückt.

In Thüringen wurden am Wochenende bereits die ersten Erdbeeren geerntet. (Archivbild) © Jens-Ulrich Koch/dpa-Zentralbild/dpa

"Es sind noch sehr geringe Mengen", sagte Mitinhaber Carsten Gloria. Wegen vergleichsweise kühlen Temperaturen sei der Start etwas später als in den Vorjahren gewesen. Etwa 17 Euro fürs Kilogramm kosten die frühen Früchtchen.

Spätestens von Mitte Mai an rechnet Gloria aber mit einer deutlichen Erntezunahme – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. "Prinzipiell muss man auch noch in der ersten Maihälfte mit Frost zumindest rechnen."

Erste Verkaufsbuden im Erfurter Stadtgebiet etwa sollen vom 11. Mai an stehen.

Der Erdbeerhof Gebesee (Landkreis Sömmerda) steht ebenfalls in den Startlöchern für die Saison, wie Geschäftsführerin Carolin Leefers erklärte. Auch dort richtet sich der Blick auf die ersten Ernte-Kandidaten unter den Folientunneln.