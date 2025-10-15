Mehrere Sexualstraftaten im Stadtgebiet: Tatverdächtiger in Haft

Gera - Im Stadtgebiet von Gera sollen sich in den vergangenen Monaten mehrere Sexualstraftaten ereignet haben. Die Kripo ermittelt.

Die Ermittlungen der Polizei laufen. (Symbolfoto) © 123RF/udo72

Ein Tatverdächtiger konnte inzwischen festgenommen werden und befindet sich in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Mittwoch (15. Oktober) mitteilte.

Der Verhaftete wird wie folgt beschrieben:

circa 30 Jahre alt

etwa 1,75 Meter groß

schlank

dunkle Haare

dunkler Hauttyp

Aus ermittlungstaktischen Gründen können aktuell keine weiteren Details zu den Taten oder dem Tatablauf bekannt gegeben werden, heißt es. Spekulation oder unbestätigte Informationen sollten nicht weiterverbreitet werden, betonten die Beamten.