Mehrere Sexualstraftaten im Stadtgebiet: Tatverdächtiger in Haft

Im Stadtgebiet von Gera sollen sich in den vergangenen Monaten mehrere Sexualstraftaten ereignet haben. Die Kripo ermittelt.

Von Christian Rüdiger

Gera - Im Stadtgebiet von Gera sollen sich in den vergangenen Monaten mehrere Sexualstraftaten ereignet haben. Die Kripo ermittelt.

Die Ermittlungen der Polizei laufen. (Symbolfoto)
Die Ermittlungen der Polizei laufen. (Symbolfoto)  © 123RF/udo72

Ein Tatverdächtiger konnte inzwischen festgenommen werden und befindet sich in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Mittwoch (15. Oktober) mitteilte.

Der Verhaftete wird wie folgt beschrieben:

  • circa 30 Jahre alt
  • etwa 1,75 Meter groß
  • schlank
  • dunkle Haare
  • dunkler Hauttyp
Jugendlicher schießt mit Gewehr auf Haus des Nachbarn
Gera Jugendlicher schießt mit Gewehr auf Haus des Nachbarn

Aus ermittlungstaktischen Gründen können aktuell keine weiteren Details zu den Taten oder dem Tatablauf bekannt gegeben werden, heißt es. Spekulation oder unbestätigte Informationen sollten nicht weiterverbreitet werden, betonten die Beamten.

Um die Ermittlungen voranzutreiben, werden mögliche weitere Opfer oder Zeugen gebeten, sich bei der Polizei (0365/8234146) zu melden.

Titelfoto: 123RF/udo72

Mehr zum Thema Gera: