Mehrere Sexualstraftaten im Stadtgebiet: Tatverdächtiger in Haft
Gera - Im Stadtgebiet von Gera sollen sich in den vergangenen Monaten mehrere Sexualstraftaten ereignet haben. Die Kripo ermittelt.
Ein Tatverdächtiger konnte inzwischen festgenommen werden und befindet sich in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Mittwoch (15. Oktober) mitteilte.
Der Verhaftete wird wie folgt beschrieben:
- circa 30 Jahre alt
- etwa 1,75 Meter groß
- schlank
- dunkle Haare
- dunkler Hauttyp
Aus ermittlungstaktischen Gründen können aktuell keine weiteren Details zu den Taten oder dem Tatablauf bekannt gegeben werden, heißt es. Spekulation oder unbestätigte Informationen sollten nicht weiterverbreitet werden, betonten die Beamten.
Um die Ermittlungen voranzutreiben, werden mögliche weitere Opfer oder Zeugen gebeten, sich bei der Polizei (0365/8234146) zu melden.
