Infrastruktur-Zukunftsgesetz: BUND kritisiert Schwächung des Umweltschutzes

Thüringen - Anlässlich der ersten Lesung des Infrastruktur-Zukunftsgesetzes im Bundestag übt der BUND Thüringen deutliche Kritik.

Der BUND Thüringen warnt vor einer Schwächung von Umweltstandards durch das geplante Infrastruktur-Zukunftsgesetz. (Archivbild) © Andrea Löbbecke/dpa

Landesvorsitzender Dr. Burkhard Vogel wirft der Politik laut Mitteilung des BUND Thüringen vor, von eigenen Versäumnissen beim Erhalt der Infrastruktur abzulenken.

Verzögerungen wie bei der Mitte-Deutschland-Verbindung lägen nicht am Planungsrecht, sondern an fehlender Finanzierung und mangelndem politischen Willen.

Der Gesetzentwurf sehe vor, Neubauprojekte etwa bei Autobahnen oder Bundesstraßen als "überragendes öffentliches Interesse" einzustufen und damit Umweltstandards sowie Beteiligungsmöglichkeiten einzuschränken.

Aus Sicht des Verbandes würden Natur- und Umweltschutz dadurch systematisch geschwächt.