Mann gibt sich als Therapeut aus und wird übergriffig? Schwere Vorwürfe gegen Praxis und mutmaßlichen Täter

Schwere Vorwürfe erschüttern die Stadt Nordhausen. Im Mittelpunkt steht ein Mann, der offenbar ohne jegliche Zulassung als Therapeut gearbeitet haben soll.

Nordhausen - Schwere Vorwürfe erschüttern die Stadt Nordhausen. Im Mittelpunkt steht ein Mann, der offenbar ohne jegliche Zulassung als Therapeut gearbeitet haben soll und dabei Grenzen massiv überschritten haben könnte.

Taghi B. gab sich als Therapeut aus und führte Sitzungen mit Minderjährigen durch, bei denen er sie mutmaßlich sexuell belästigte. © MDR Mehrere Betroffene berichten im MDR-Magazin "exactly" übereinstimmend, dass ihnen in der Praxis von Franziska S. plötzlich ein neuer "Kollege" vorgestellt wurde. Taghi B. habe dann die Behandlung übernommen – ohne vorherige Ankündigung. "Ich war überrumpelt und irritiert, weil sie in der ersten Stunde nichts davon erzählt hatte", schildert eine Patientin. Eine andere Mutter beschreibt den Mann zunächst als "wie so ein Papa, sehr liebevoll" – ein Eindruck, der sich später drastisch änderte. Recherchen zeigen, Taghi B. ist weder bei der Landesärztekammer Thüringen noch bei der Kassenärztlichen Vereinigung registriert. Auch das Thüringer Landesverwaltungsamt stellt klar: "Eine Anerkennung als Arzt oder Psychologe liegt nicht vor."

Zahlreiche Anzeigen führten nicht zu einer Verurteilung

In einer Praxis in Nordhausen soll ein Mann ohne Zulassung Patientinnen behandelt haben und mutmaßlich sexuell übergriffig geworden sein. © MDR Trotzdem soll der 65-Jährige über einen längeren Zeitraum minderjährige Patientinnen behandelt haben. Besonders schwer wiegen die Vorwürfe einer 15-Jährigen, die nach einem Klinikaufenthalt Hilfe suchte. Bereits ab der zweiten Sitzung habe der Mann die Therapie allein übernommen, sie wiederholt berührt, anzügliche Komplimente gemacht und versucht, privaten Kontakt aufzubauen. Auch Treffen außerhalb der Praxis habe er angeregt. Ähnliche Schilderungen gibt es von weiteren Betroffenen. Ein Mädchen sei zu einem Spaziergang überredet worden, der in einer Gartenlaube endete. Dort habe der Mann sie bedrängt und unangemessen berührt. Nur ein eingehender Anruf habe die Situation beendet. In einem Fall soll ein neunjähriges Mädchen während einer Therapiestunde mutmaßlich schwer sexuell missbraucht worden sein. Eine Verurteilung liegt bislang nicht vor. Thüringen Straftaten in Thüringen: So viel höher ist der Schaden als noch im Jahr zuvor Die Vergangenheit des Beschuldigten wirft zusätzliche Fragen auf. Laut Polizeiunterlagen war er unter anderem als Ingenieur und Kampfsportlehrer tätig. Dennoch gab er an, in Russland Medizin studiert und promoviert zu haben. Die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen kommt jedoch zu einem klaren Ergebnis: Die vorgelegten Dokumente sind Fälschungen, die russische Hochschule bestätigte, dass kein Abschluss vorliegt.

Vorwürfe auch aus Kampfsportstudio