Ostdeutsche Traditionsmarke: Das soll sich bei Vita Cola ändern

Vita Cola erfreut sich vor allem in Ostdeutschland großer Beliebtheit. (Archivfoto) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Während der Absatz von traditionell gezuckerter Cola in Ostdeutschland zurückgehe, wachse das zuckerfreie Segment stark, sagte eine Sprecherin. "Es gibt einen Trend zu bewussterem Konsum." Zuckerfreie Cola und andere zuckerfreie Erfrischungsgetränke machten aber immer noch nur einen kleinen Teil des gesamten Absatzes aus.

Insgesamt verzeichnete Vita Cola im vergangenen Jahr ein leichtes Absatzplus von 0,3 Prozent und verkaufte 100,1 Millionen Liter Erfrischungsgetränke. Zu Umsatz und Gewinn machte die Marke der Thüringer Waldquell Mineralbrunnen GmbH aus Schmalkalden keine gesonderten Angaben.

Seit rund 1,5 Jahren werde Vita Cola auch in Westdeutschland aktiv vermarktet, erklärte eine Sprecherin. Dort seien die verschiedenen Sorten in immer mehr Märkten erhältlich.

Das sei auch der Treiber für das aktuelle leichte Wachstum und kompensiere die Absatzrückgänge im Osten. Seit Jahresbeginn gebe es die Cola mit Zitrusgeschmack im Westen etwa auch in der Dose, was im Cola-Markt aktuell sehr angesagt sei.