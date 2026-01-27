Winterliche Straßen in Thüringen: Weiterhin Glätte und Schneefall erwartet

Thüringen - In Thüringen bleibt das Wetter in den kommenden Tagen winterlich und teils ungemütlich.

Schneefall und Glätte prägen diese Woche besonders im Bergland das Bild auf Thüringens Straßen. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Am Dienstag zeigt sich der Himmel stark bewölkt, örtlich gibt es kurze Auflockerungen. Vor allem im Bergland kann es zeitweise zu Schneefall, Schneegriesel oder gefrierendem Sprühregen kommen. Die Temperaturen steigen kaum über 1 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch breitet sich von Südwesten Schneefall aus, örtlich kann gefrierender Regen Glätte verursachen. Die Tiefstwerte liegen zwischen -1 und -4 Grad.

Der Mittwoch bleibt überwiegend bedeckt und trüb, gebietsweise fällt Schnee, Schneeregen oder vereinzelt gefrierender Regen. Höchstwerte zwischen -1 und 2 Grad erfordern zusammen mit streckenweise glatten Straßen ein vorsichtiges Fahrverhalten.

Auch in der Nacht zum Donnerstag und am Donnerstag selbst bleibt es winterlich: Bei gebietsweisem Schneefall oder Schneegriesel sinken die Temperaturen auf -4 bis -2 Grad, Glättegefahr bleibt bestehen.