Zalando-Schließung: Mehr als 3000 Arbeitnehmer betroffen

Erfurt - Nach Einschätzung des Betriebsrats sind von einer Schließung des Erfurter Zalando-Logistikzentrums deutlich mehr Arbeitnehmer als die Stammbelegschaft betroffen.

Mehr als 3000 Arbeitsplätze seien von der Schließung des Zalando-Logistikzentrums in Erfurt betroffen. (Symbolbild) © Marc Tirl/dpa

Er gehe von mehr als 3000 Arbeitsplätzen aus, die durch die Entscheidung des Vorstandes des Dax-Konzerns bedroht seien, sagte der Erfurter Zalando-Betriebsratsvorsitzende Tony Krause nach einem Treffen mit der Landtagsfraktion der Linken in Erfurt.

Er nannte unter anderem Zeitarbeiter sowie Mitarbeiter von Dienstleistern, die für den Zalando-Standort teils seit Jahren arbeiteten.

Krause kündigte an, dass der Betriebsrat alle von der Schließungsentscheidung Betroffenen zu einer Versammlung einladen wird, um über die Lage und das weitere Vorgehen zu sprechen. "Die Kollegen wissen nicht, wie es weitergehen soll."

Zunächst müsse aber eine räumliche Möglichkeit gefunden werden, um mehr als 3000 Menschen zusammenzubringen.