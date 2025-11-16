Mädchen von Transporter schwer am Kopf getroffen: Fahrer hat Alkohol im Blut

Themar - Ein schwerer Unfall hat sich am Freitag in Themar im Landkreis Hildburghausen ereignet.

Die Rettungskräfte brachten das verletzte Mädchen in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Wie die Polizei am Sonntag berichtete, wurde ein zehnjähriges Mädchen vom rechten Außenspiegel eines Transporters schwer am Kopf erwischt. Das Mädchen war daraufhin umgehend ins Krankenhaus nach Suhl gebracht worden. In Lebensgefahr schwebte sie allerdings nicht, teilten die Beamten mit.

Das Mädchen wollte mit einer weiteren Zehnjährigen auf Höhe der Einfahrt zur Feuerwehr die Tachbacher Straße in Richtung Bahnhof überqueren, als sie von dem ankommenden Transporter erfasst wurde.

Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, hatte der 38-jährige Fahrer Alkohol im Blut. Ein am Unfallort durchgeführter Test zeigte einen Wert von 0,42 Promille an.

Der Mann musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben.