Anhänger löst sich auf B249 und kracht in Gegenverkehr: VW-Fahrerin verletzt

Am Samstagnachmittag kam es auf der B249 im thüringischen Kyffhäuserkreis zu einem Unfall. Ein mit Kastanien beladener Anhänger krachte in den Gegenverkehr.

Von Holger Köhler-Kaeß

Kyffhäuserkreis - Plötzlich löste sich der Anhänger! Am Samstagnachmittag kam es im thüringischen Kyffhäuserkreis auf der B249 zu einem Unfall. Ein mit Kastanien beladener Anhänger krachte dort in den Gegenverkehr. Dabei wurde die Fahrerin eines VW T-Roc verletzt.

Der Anhänger kollidierte im Gegenverkehr mit einem VW T-Roc. Unzählige Kastanien verteilten sich auf der Straße.  © Silvio Dietzel

Ersten Informationen zufolge soll ein 74-Jähriger mit seinem Suzuki und dem Anhänger auf der B249 von Gundersleben kommend in Richtung Sondershausen gefahren sein.

Nachdem er einen Bahnübergang befahren hatte, soll sich der Anhänger gelöst und in den Gegenverkehr geraten sein, wo er mit dem VW kollidierte.

Bilder vom Unfallort zeigen eine beschädigte Motorhaube, vor der der Anhänger noch steht. Auf der Straße sind zudem unzählige Kastanien verteilt.

Wie schwer die Fahrerin verletzt wurde, blieb zunächst unklar. Sie soll aber laut ersten Informationen in ein Krankenhaus eingeliefert worden sein.

Die B249 musste voll gesperrt werden, wie Fotos von der Unfallstelle unschwer erkennen lassen. Nach zwei Stunden wurde die Straße wieder freigegeben.

