01.06.2025 12:57 Autofahrer nach heftigem Unfall leicht verletzt - Polizei: "Wie durch ein Wunder"

Ein Autofahrer zog sich am Wochenende in Thüringen leichte Verletzungen zu. Das Unfallgeschehen hatte es in sich.

Von Carsten Jentzsch

Weimar - Ein Autofahrer zog sich am Wochenende in Thüringen leichte Verletzungen zu. Das Unfallgeschehen hatte es in sich! Alles in Kürze Autofahrer nach Unfall in Thüringen leicht verletzt.

Fahrzeug überschlug sich und landete auf Feld.

Polizei: 29-Jähriger Fahrer hatte 1,57 Promille.

Drogenschnelltest ergab weitere berauschende Mittel.

Fahrer wurde von Feuerwehr befreit. Mehr anzeigen Laut Polizei ordneten die Beamten eine Blutentnahme an, beschlagnahmten den Führerschein des berauschten Fahrers und erstatten Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa Ein Fahrzeug liegt an der B7 in der Nähe von Umpferstedt (Kreis Weimarer Land) auf einem Feld - diese Information erhielt die Weimarer Polizei am Samstag gegen 4.15 Uhr, wie aus Angaben der Beamten von Sonntag hervorging. Die Meldung bestätigte sich schließlich: Demnach konnten die Beamten ermitteln, dass der verunfallte Audi offensichtlich die B7 aus Richtung Frankendorf (ebenfalls Kreis Weimarer Land) kommend in Richtung Umpferstedt befahren hatte. Circa 500 Meter vor dem Ortseingang Umpferstedt sei das Fahrzeug zunächst auf die Gegenfahrbahn geraten. Um diesen Fehler zu korrigieren, habe der Fahrer zu stark nach rechts gegengelenkt, wodurch das Fahrzeug außer Kontrolle geraten sei. Thüringen Unfall Trucker in misslicher Lage: Kräfte rücken zu komplizierter Bergung aus Laut Polizei fuhr das Auto in den Straßengraben, prallte gegen einen betonierten Wasserdurchlass, überschlug sich mehrfach und kam auf dem angrenzenden Feld zum Liegen. "Wie durch ein Wunder zog sich der 29-jährige Fahrer nur leichte Verletzungen zu", so die Beamten. Der Fahrer habe durch die Feuerwehr befreit werden müssen. Während der Unfallaufnahme habe sich auch die Ursache des Unfalles ergeben, teilte die Polizei mit. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,57 Promille ergeben. Ein Drogenschnelltest habe zudem angezeigt, "dass der Mann unter dem Einfluss weiterer berauschender Mittel stand."

Titelfoto: Stefan Puchner/dpa