Crash nach Auto-Panne auf der B85: Fahrer eingeklemmt

Weimar/Weimarer Land - Schlimmer Unfall auf der B85! Nach einer Auto-Panne krachten zwischen Schöndorf und Großobringen mehrere Fahrzeuge ineinander.

Bei einem Unfall auf der B85 wurde ein Mann schwer verletzt und musste von der Feuerwehr befreit werden. © Johannes Krey

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Auto aufgrund eines technischen Defekts liegen geblieben. Der Fahrer eines Opel hielt an, um Hilfe zu leisten.

Eine nachfolgende Autofahrerin in einem VW erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel mehrere Meter nach vorn geschleudert. Der Fahrer des Opel musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden und kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Der VW kam von der Fahrbahn ab und landete im Graben.