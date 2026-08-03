Drei Verletzte bei Kreuzungscrash auf Bundesstraße

Gefell - Bei einem schweren Verkehrsunfall wurden am Montagmorgen auf der B90 bei Gefell (Saale-Orla-Kreis) mehrere Personen verletzt.

Das schwarze Auto kam erst im Straßengraben zum Stehen. © News 5/Fricke

Der Unfall passierte auf Höhe des Ortsteils Frössen. Aus bislang ungeklärter Ursache sind auf einer Kreuzung zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Der Aufprall war so heftig, dass ein schwarzes Auto von der Bundesstraße geschleudert wurde und schließlich im Graben zum Stehen kam.

Nach ersten Angaben der Polizei erlitten dabei drei Personen leichte Verletzungen. Weitere Einzelheiten zum Unfall liegen noch nicht vor.

Die beiden Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie ein Trümmerfeld hinterließen.