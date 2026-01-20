Reisebus mit Schulkindern stürzt Hang hinunter: Autobahnabfahrt wieder frei

Schleiz - Nach einem Busunfall am Montag mit zahlreichen Schulkindern auf der Zubringerstraße zur A9-Abfahrt Schleiz (Saale-Orla-Kreis) ist die Fahrbahn wieder freigegeben.

Der Reisebus blieb seitlich neben der Fahrbahn liegen. © NEWS5 / Stephan Fricke

Die Bergungsarbeiten waren am Montagabend beendet, teilte ein Polizeisprecher mit. Weitere Details zu dem Unfall möchte die Polizei vermutlich im Laufe des Dienstags mitteilen.

Der Bus war am Montag von Berlin kommend an der Abfahrt Schleiz von der Fahrbahn abgekommen. Unmittelbar danach hatte der Reisebus die Leitplanke durchbrochen und war einen angrenzenden Hang hinuntergekippt.

Laut Angaben von CDU-Landrat Christian Herrgott (41) hatten sich 45 Personen, 40 Schulkinder und fünf Erwachsene, im Bus befunden. Ein Erwachsener war wegen schwerer Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden.

Ferner habe es aber keine weiteren Schwerverletzten gegeben. Die Schüler sowie die restlichen Betreuer blieben unverletzt, erlitten einen Schock oder wiesen kleine Blessuren auf. Vor Ort war ein Großaufgebot an Einsatzkräften, neben Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst war auch der Katastrophenschutz im Einsatz.