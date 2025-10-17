Mehrere Knochenbrüche: Radfahrer nach Straßenbahn-Crash in der Notaufnahme

Jena - In Jena hat sich am Donnerstag ein schwerer Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Radfahrer (65) zugetragen.

Trotz Gefahrenbremsung konnte der Straßenbahnfahrer den Unfall nicht mehr verhindern. (Symbolfoto) © 123RF/viperagp

Das Unglück hatte sich gegen 12.20 Uhr in der Stadtroader Straße auf Höhe der Kreuzung Oberaue ereignet, wie die Polizei am Freitagvormittag erklärte.

Wie Zeugen gegenüber den Einsatzkräften berichteten, soll der Radfahrer das Rotlicht sowie das akustische Warnsignal am Bahnübergang missachtet haben.

Der 57-jährige Straßenbahnfahrer leitete noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte den Zusammenstoß allerdings nicht mehr verhindern.