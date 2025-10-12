Schwerer Unfall: VW-Fahrer weicht Reh aus und überschlägt sich

Weimar - Ein versuchtes Ausweichmanöver ist am Samstagabend bei Weimar in einem schweren Verkehrsunfall gemündet.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Unfallort. © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV

Wie die Einsatzkräfte vor Ort erklärten, war gegen 20.40 Uhr ein Reh über die Bundesstraße sieben kurz vor Weimar gelaufen.

Beim Versuch dem Tier auszuweichen hatte sich ein Autofahrer mit seinem Volkswagen überschlagen. Der blieb danach im angrenzenden Straßengraben auf dem Dach liegen.

Der Fahrer und sein Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall und wurden anschließend in das Krankenhaus nach Weimar gebracht.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die B7 für rund eine Stunde voll gesperrt. Am VW Golf entstand wirtschaftlicher Totalschaden.