Senior mit Krankenfahrstuhl von Auto erfasst: Hubschrauber im Einsatz

Arnstadt (Ilm-Kreis) - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Arnstadt ist am Samstagmorgen ein 91-jähriger Mann schwer verletzt worden.

Ein 91-Jähriger wurde in Arnstadt bei einem Unfall mit seinem Krankenfahrstuhl schwer verletzt und per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © 123rf/kanzilyou

Der Senior war laut Polizei mit seinem Krankenfahrstuhl auf dem Radweg der Ichtershäuser Straße unterwegs und wollte die Straßenseite wechseln.

Zur selben Zeit fuhr eine 71-jährige Autofahrerin mit ihrem Renault vom Hellweg-Parkplatz auf die Ichtershäuser Straße in Richtung Ichtershausen.

Kurz vor der Einfahrt zum Baumarkt fuhr der 91-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Krankenfahrstuhl auf die Fahrbahn. Trotz Vollbremsung konnte die Autofahrerin eine Kollision nicht mehr verhindern.

Der 91-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.