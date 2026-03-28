Senior mit Krankenfahrstuhl von Auto erfasst: Hubschrauber im Einsatz
Arnstadt (Ilm-Kreis) - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Arnstadt ist am Samstagmorgen ein 91-jähriger Mann schwer verletzt worden.
Der Senior war laut Polizei mit seinem Krankenfahrstuhl auf dem Radweg der Ichtershäuser Straße unterwegs und wollte die Straßenseite wechseln.
Zur selben Zeit fuhr eine 71-jährige Autofahrerin mit ihrem Renault vom Hellweg-Parkplatz auf die Ichtershäuser Straße in Richtung Ichtershausen.
Kurz vor der Einfahrt zum Baumarkt fuhr der 91-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Krankenfahrstuhl auf die Fahrbahn. Trotz Vollbremsung konnte die Autofahrerin eine Kollision nicht mehr verhindern.
Der 91-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Ichtershäuser Straße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt, zudem wurde ein Gutachter hinzugezogen.
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