Von Erfurt aus direkt zur Kreuzfahrt: Neuer Sommerflugplan

Erfurt - Mit dem Flugzeug von Erfurt aus zur Kreuzfahrt nach Mallorca: Das ist mit dem neuen Sommerflugplan nun möglich, wie die Flughafengesellschaft in Erfurt mitteilte.

Die Fluggesellschaft in Erfurt teilte nun ihren neuen Sommerflugplan. © 123RF/xartdesign

Hintergrund ist eine Zusammenarbeit mit einem Rostocker Kreuzfahrtunternehmen. Vom 28. März bis zum 7. November heben jeweils samstags Maschinen ab, oder landen am Flughafen Erfurt-Weimar, deren Flugzeiten an die An- und Abreise der Gäste der vor Mallorca liegenden "Aidacosma" angepasst sind.

Die Baleareninsel Mallorca wird insgesamt sechsmal pro Woche angeflogen. Zweimal in der Woche starten Flugzeuge ab dem 1. September gen Rhodos, zweimal wöchentlich wird demnach mit Heraklion auf Kreta eine weitere griechische Insel angeflogen.

Weitere Flugziele von der Mitte Deutschlands aus sind etwa Antalya in der Türkei und das ägyptische Hurghada. Für Sonderreisen heben Flugzeuge unter anderem nach Paris, zum Golf von Sorrent in Italien und nach Tivat in Montenegro ab.