Zu wenig Frauen: Top-Ämter bei Polizei von Männern dominiert

Erfurt - Die Spitzenpositionen bei der Polizei in Thüringen ist weiterhin eine Männerdomäne.

Der Anteil von Frauen in Top-Positionen bei der Polizei ist weiterhin gering. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

Derzeit seien von den 767 Führungsdienstposten 131 mit Frauen besetzt, hieß es in einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion. Das entspreche einem Anteil von rund 17 Prozent.

Noch drastischer zeige sich das Ungleichgewicht in den Spezialeinheiten: Bei den Kommandos der Spezialeinsatzkräfte (SEK) gebe es nach wie vor keine Frau. Bei den Kommandos der Mobilen Einsatzkräfte (MEK) liege der Frauenanteil bei unter zehn Prozent.

Aufstiegschancen und strukturelle Förderung seien weiterhin ungleich verteilt, erklärte der innenpolitische Sprecher der Linke-Fraktion, Ronald Hande (48). Die Landesregierung müsse deutlich aktiver werden und auch mehr für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie tun. Es brauche eine noch gezieltere Unterstützung weiblicher Führungskräfte.

Nach Angaben des Innenministeriums sind von den insgesamt 7110 Polizeivollzugskräften im Freistaat 1636 weiblich. Das seien rund 23 Prozent. Hande verwies auf einen Frauenanteil von mehr als 30 Prozent in der Polizei in Rheinland-Pfalz und Bayern.