Blutige Fußspuren: Kommissarin Lea über ihren prägendsten Fall
Germersheim - Der neue SWR-Podcast "Streifenfragen – Was dir Polizisten sonst nicht erzählen" blickt tief in die Seele der Beamtinnen und Beamten. In der aktuellen Folge steht eine blutige Messerattacke im Fokus.
Polizeiarbeit wird in den Nachrichten oft auf Fakten reduziert. Was in den Köpfen derer vorgeht, die täglich mit Gewalt, Tod oder spektakulären Verfolgungsjagden konfrontiert sind, bleibt meist unbekannt.
Genau hier setzt SWR3-Redakteur Joost Schmidt an. Gemeinsam mit Kommissarin Lea begibt er sich auf eine Reise zu ihrem ersten prägenden Moment im Beruf.
"Auf einmal klingeln alle Telefone. Unser Wachhabender hatte den Notruf abgenommen und man hat dem direkt im Gesicht angesehen, irgendwas Großes ist passiert", erinnert sich Lea, die zu dieser Zeit ihr studentisches Praktikum bei der Polizei Germersheim ableistete.
Kurz darauf sei Lea informiert worden, dass eine Frau niedergestochen wurde. Weiter erzählt die Kommissarin: "Ich habe nur die Frau am Boden liegen sehen. Da war überall Blut und dann wusste ich, die ist schwer verletzt."
Jeden Montag neue Blickwinkel im Podcast "Streifenfragen"
Am Tatort entdeckten die Beamten blutige Fußspuren. Anders als erwartet handelte es sich dabei aber nicht um die Spuren des flüchtigen Täters, sondern um einen verletzten Ersthelfer, der den Täter wegstoßen konnte und dabei selbst schwer verletzt wurde.
Laut Kommissarin Lea habe der mutige Mann dem Opfer wahrscheinlich sogar das Leben gerettet. Der Tatverdächtige konnte schnell ermittelt werden. Wie die Kriminalpolizei feststellte, soll er versucht haben, rund 40 bis 50 Mal auf sein Opfer einzustechen.
"Streifenfragen" ist kein klassischer True-Crime-Podcast, der nur den Nervenkitzel sucht. Jede Folge wird durch Experten ergänzt, die das Erlebte einordnen.
Ab sofort liefert "Streifenfragen" jeden Montag eine neue Geschichte. Die aktuelle Folge und alle kommenden Episoden sind in der ARD Audiothek sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.
Titelfoto: Bildmontage: Hannes P Albert/dpa, SWR