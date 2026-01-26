Blutige Fußspuren: Kommissarin Lea über ihren prägendsten Fall

Germersheim - Der neue SWR-Podcast "Streifenfragen – Was dir Polizisten sonst nicht erzählen" blickt tief in die Seele der Beamtinnen und Beamten. In der aktuellen Folge steht eine blutige Messerattacke im Fokus.

Die Polizei sperrte den Tatort in Germersheim (Rheinland-Pfalz) ab. Auszubildende Lea war als eine der ersten am Tatort. (Symbolfoto) © Hannes P Albert/dpa

Polizeiarbeit wird in den Nachrichten oft auf Fakten reduziert. Was in den Köpfen derer vorgeht, die täglich mit Gewalt, Tod oder spektakulären Verfolgungsjagden konfrontiert sind, bleibt meist unbekannt.

Genau hier setzt SWR3-Redakteur Joost Schmidt an. Gemeinsam mit Kommissarin Lea begibt er sich auf eine Reise zu ihrem ersten prägenden Moment im Beruf.

"Auf einmal klingeln alle Telefone. Unser Wachhabender hatte den Notruf abgenommen und man hat dem direkt im Gesicht angesehen, irgendwas Großes ist passiert", erinnert sich Lea, die zu dieser Zeit ihr studentisches Praktikum bei der Polizei Germersheim ableistete.

Kurz darauf sei Lea informiert worden, dass eine Frau niedergestochen wurde. Weiter erzählt die Kommissarin: "Ich habe nur die Frau am Boden liegen sehen. Da war überall Blut und dann wusste ich, die ist schwer verletzt."