Abnehmspritze löste bei "The Big Bang Theory"-Star extreme Nebenwirkungen aus
Hollywood - Wie ein Medikament alles veränderte: Die Schauspielerin Mayim Bialik (50) alias Amy aus "The Big Bang Theory" leidet seit Jahren an einer Autoimmunerkrankung. Um die damit verbundenen Beschwerden zu lindern, wurde ihr von mehreren Ärzten das "GLP-1"-Präparat empfohlen – ein folgenschwerer Fehler, wie sich herausstellte.
Anders als viele andere Hollywood-Stars griff die 50-Jährige nicht zu dem hochgepriesenen Medikament, um ihren Appetit zu zügeln und rasch Gewicht zu verlieren – sie hatte einen ganz anderen Grund für die Einnahme des Diabetes-Mittels.
"Ich habe ein Medikament zur Gewichtsreduktion eingenommen, weil mir ein Arzt sagte, es könnte helfen, Symptome zu lindern, mit denen ich praktisch mein ganzes Erwachsenenleben lang zu kämpfen hatte", schilderte Bialik in The Free Press.
In dem persönlichen Essay erklärte die Schauspielerin, wie ihre Erkrankung ein verzerrtes Selbstbild in ihr auslöste. Während sie als Kind kaum über ihren Körper nachdachte, wuchs die psychische Last und Unsicherjeit mit dem Beginn ihrer Pubertät immer mehr.
Den Grund für ihre starke körperliche Veränderung als Teenager führte Bialik auf die ihr damals verschriebenen Tabletten zurück.
Über Jahrzehnte hinweg unterzog sich die 50-Jährige zahlreichen Therapien - jedoch ohne Erfolg. Auch ihre jüngste Behandlung erzielte nicht die gewünschte Wirkung. "GLP-1-Präparate haben Menschen in großer Not geholfen. Davon bin ich überzeugt. Aber niemand spricht viel darüber, was passiert, wenn etwas schiefgeht."
Bereits eine kleine Dosis des Medikaments hätte bei der Bekanntheit extreme Nebenwirkungen ausgelöst: "Explosiven, unkontrollierbaren Durchfall", vermehrtes Rülpsen und unzählige Niesanfälle bei dem Versuch, Nahrung aufzunehmen.
Trotz ihrer Nebenwirkung sei sie von dem Medikament geblendet gewesen
"An den ersten beiden Tagen aß ich vielleicht eine Tasse Reis und eine halbe Banane. Ich konnte nicht einmal Elektrolytgetränke bei mir behalten", gab sie offen zu. Bialik nahm die starken Beschwerden zum Anlass, ihrem zuständigen Doktor davon zu berichten.
Dieser habe laut der Schauspielerin betont, dass solch extreme Nebenwirkungen keineswegs ungewöhnlich seien. Sie zog schließlich die Reißleine und setzte das populäre Abnehmpräparat aufgrund der massiven Nebenwirkungen wieder ab.
Angesichts der steigenden Beliebtheit des Mittels kritisierte die 50-Jährige den wachsenden Schönheitswahn vor allem auf dem roten Teppich und auf Social Media.
Dennoch gab sie offen zu, kurzfristig selbst von dem Medikament geblendet gewesen zu sein: "Ich sah unter meinem ersten Kinn nicht das zweite Kinn, auf das ich mich monatelang fixiert hatte – weil es nicht da war."
Titelfoto: Fotomontage/JEROD HARRIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP/INDRANIL MUKHERJEE / AFP