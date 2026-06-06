Abnehmspritze löste bei "The Big Bang Theory"-Star extreme Nebenwirkungen aus

Hollywood - Wie ein Medikament alles veränderte: Die Schauspielerin Mayim Bialik (50) alias Amy aus "The Big Bang Theory" leidet seit Jahren an einer Autoimmunerkrankung. Um die damit verbundenen Beschwerden zu lindern, wurde ihr von mehreren Ärzten das "GLP-1"-Präparat empfohlen – ein folgenschwerer Fehler, wie sich herausstellte.

Seit ihrer Kindheit kämpft die Schauspielerin Mayim Bialik (50) gegen eine Autoimmunerkrankung an - bislang ohne Erfolg. © Jerod Harris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Anders als viele andere Hollywood-Stars griff die 50-Jährige nicht zu dem hochgepriesenen Medikament, um ihren Appetit zu zügeln und rasch Gewicht zu verlieren – sie hatte einen ganz anderen Grund für die Einnahme des Diabetes-Mittels.

"Ich habe ein Medikament zur Gewichtsreduktion eingenommen, weil mir ein Arzt sagte, es könnte helfen, Symptome zu lindern, mit denen ich praktisch mein ganzes Erwachsenenleben lang zu kämpfen hatte", schilderte Bialik in The Free Press.

In dem persönlichen Essay erklärte die Schauspielerin, wie ihre Erkrankung ein verzerrtes Selbstbild in ihr auslöste. Während sie als Kind kaum über ihren Körper nachdachte, wuchs die psychische Last und Unsicherjeit mit dem Beginn ihrer Pubertät immer mehr.

Den Grund für ihre starke körperliche Veränderung als Teenager führte Bialik auf die ihr damals verschriebenen Tabletten zurück.

Über Jahrzehnte hinweg unterzog sich die 50-Jährige zahlreichen Therapien - jedoch ohne Erfolg. Auch ihre jüngste Behandlung erzielte nicht die gewünschte Wirkung. "GLP-1-Präparate haben Menschen in großer Not geholfen. Davon bin ich überzeugt. Aber niemand spricht viel darüber, was passiert, wenn etwas schiefgeht."

Bereits eine kleine Dosis des Medikaments hätte bei der Bekanntheit extreme Nebenwirkungen ausgelöst: "Explosiven, unkontrollierbaren Durchfall", vermehrtes Rülpsen und unzählige Niesanfälle bei dem Versuch, Nahrung aufzunehmen.