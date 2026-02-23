Alkohol, Drogen und Exzesse: Das hat Heiner Lauterbach gerettet

Hamburg - Es gab Zeiten, da war das Leben von Heiner Lauterbach (72) voller wilder Exzesse. Drogen, Partys, Alkohol. Doch das ist mittlerweile Geschichte. Seit rund 25 Jahren ist der Schauspieler vollkommen clean.

Heiner Lauterbach (72) führt seit Jahren ein Leben ohne Drogen und Exzesse. (Archivfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Seine Motivation, einen Lebensstil ohne wiederkehrende Exzesse weiterzuführen? "Man muss zunächst mal aufhören. Das ist das größere Problem. Aber mir hat meine Frau sehr geholfen - in doppelter Hinsicht", gesteht der 72-Jährige als Gast bei "DAS! Rote Sofa".

"Zum einen ist sie sehr stur und streng und konsequent. Zum anderen hat sie mir aufgrund ihrer Person sehr geholfen, weil sie mir ein Ziel vor Augen gesetzt hat", erklärt er weiter. Das besagte Ziel: Familiengründung. "Wenn man so einen Lebenswandel hat und sich verändern will, dann braucht man genau so ein Ziel vor Augen. Du brauchst etwas, woran du dich klammern kannst, wofür du das machst."

Vor allem ein Partner oder eine Partnerin sei nach Angaben von Lauterbach letztendlich hilfreich, dieses Ziel auch weiterzuverfolgen. "Für einen selbst würde man das kaum machen."

Und der Plan ging auf. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Viktoria Lauterbach (53) hat der Schauspieler zwei Kinder: Tochter Maya (24) und Sohn Vito (19). Aus einer früheren Ehe mit der Schauspielerin Katja Flint (66) stammt außerdem sein Sohn Oscar (38).