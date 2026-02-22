Jubiläum bei "DAS! Rote Sofa": Moderator enthüllt seine erste große Liebe
Hamburg - "DAS! Rote Sofa" zählt zu den beliebtesten Sendungen im Norddeutschen Rundfunk. Grund dafür ist unter anderem auch das Moderatoren-Team. Einer von ihnen: Hinnerk Baumgarten (58).
Dieser spielte in der Folge vom Freitag eine ganz besondere Rolle. Statt wie gewohnt auf der rechten Seite des roten Sofas als Moderator zu sitzen, nahm dieser auf der linken Seite Platz. Und zwar genau da, wo sonst auch die prominenten Gäste in dem Talkformat sitzen.
Der Grund: Baumgarten feierte sein 20-jähriges Jubiläum als Moderator der Sendung! Zum allerersten Mal nahm der 58-Jährige somit als Gast an der Show teil. Moderiert wurde die Ausgabe von gleich zwei Kolleginnen: Inka Schneider (58) und Bettina Tietjen (66).
Nachdem die drei zunächst mit einem Glas Sekt angestoßen und schließlich auch noch einen Kuchen angeschnitten haben, blickten sie gemeinsam auf die Karriere des Moderators zurück und blendeten zusätzlich dessen schönten Momente bei dem Talkformat ein.
Doch es wäre nicht "DAS! Rote Sofa", wenn nicht auch aus dem Nähkästchen geplaudert werden würde. So berichtete Baumgarten in seiner Jubiläums-Folge unter anderem auch von seinem ersten Kuss.
"DAS! Rote Sofa"-Moderator Hinnerk Baumgarten erinnert sich an seinen ersten Kuss
Als in der Sendung ein Film mit Stimmen von ehemaligen Kollegen oder den Liebsten von Baumgarten gezeigt wurde, war unter anderem auch seine Grundschulfreundin und erste große Liebe Claudia zu sehen. Diesen Einspieler nahm der 58-Jährige zum Anlass und beschrieb daraufhin diesen aufregenden Moment in seinem Leben.
"Ich erinnere mich, wir waren damals bei einer Feier zu Gast. Claudia und ich sind dann rausgeschlichen in die Garage und haben zwischen Wand und Kühlegrill eines Opels geküsst", erinnert sich der Moderator.
Für beide sei es damals das erste Mal gewesen. "Danach konnte ich nicht mehr aufhören. Claudia ist natürlich auch eine tolle Küsserin", scherzte der 58-Jährige weiter. Doch die junge Liebe schien nicht bis heute anzuhalten.
Fans des Moderators wissen: Baumgarten ist bereits seit Jahren mit Geschäftsfrau Joanna Majerska liiert. Die beiden führen allerdings eine Fernbeziehung zwischen Hamburg und Marbella. Sie ist gebürtige Polin und seit elf Jahren die Freundin an der Seite des NDR-Moderators.
Titelfoto: NDR Norddeutscher Rundfunk/NDR Norddeutscher Rundfunk/obs