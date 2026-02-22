Jubiläum bei "DAS! Rote Sofa": Moderator enthüllt seine erste große Liebe

Hamburg - " DAS! Rote Sofa " zählt zu den beliebtesten Sendungen im Norddeutschen Rundfunk. Grund dafür ist unter anderem auch das Moderatoren-Team. Einer von ihnen: Hinnerk Baumgarten (58).

Die Moderatoren von "DAS! Rote Sofa": Inka Schneider (58), Bettina Tietjen (66), Hinnerk Baumgarten (58) und Ilka Petersen (48, v.l.n.r.). © NDR Norddeutscher Rundfunk/NDR Norddeutscher Rundfunk/obs

Dieser spielte in der Folge vom Freitag eine ganz besondere Rolle. Statt wie gewohnt auf der rechten Seite des roten Sofas als Moderator zu sitzen, nahm dieser auf der linken Seite Platz. Und zwar genau da, wo sonst auch die prominenten Gäste in dem Talkformat sitzen.

Der Grund: Baumgarten feierte sein 20-jähriges Jubiläum als Moderator der Sendung! Zum allerersten Mal nahm der 58-Jährige somit als Gast an der Show teil. Moderiert wurde die Ausgabe von gleich zwei Kolleginnen: Inka Schneider (58) und Bettina Tietjen (66).

Nachdem die drei zunächst mit einem Glas Sekt angestoßen und schließlich auch noch einen Kuchen angeschnitten haben, blickten sie gemeinsam auf die Karriere des Moderators zurück und blendeten zusätzlich dessen schönten Momente bei dem Talkformat ein.

Doch es wäre nicht "DAS! Rote Sofa", wenn nicht auch aus dem Nähkästchen geplaudert werden würde. So berichtete Baumgarten in seiner Jubiläums-Folge unter anderem auch von seinem ersten Kuss.