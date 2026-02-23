"Wer weiß denn sowas" in voller Länge zurück: Diese Promi-Duelle stehen an

Hamburg - Nachdem die beliebte Quizsendung "Wer weiß denn sowas?" in den vergangenen Wochen immer wieder der Wintersportübertragung weichen musste , gibt es diese Woche wieder fünf neue Folgen am Stück. Von Montag bis Freitag treten zehn Promis gegeneinander an. Wie gewohnt werden sie dabei von den Teamkapitänen Wotan Wilke Möhring (58) und Bernhard Hoëcker (55) unterstützt, moderiert wird die Sendung wie immer von Kai Pflaume (58).

Moderator Kai Pflaume (58, M.) und seine Rateteam-Kapitäne Bernhard Hoëcker (55, l.) und Wotan Wilke Möhring (58, r.) begrüßen in Folge 1377 den Komiker Simon Gosejohann (50, 2.v.l.) und den Komiker Mike Krüger (74). © ARD/NDR/UFA SHOW & FACTUAL/Morris Mac Matzen

Zum Wochenauftakt am Montag kommt es zu einem Comedy-Duell: Mike Krüger (74) trifft auf Simon Gosejohann (50), der in Kürze auch als Kandidat bei "Let's Dance" zu sehen sein wird.

Am Dienstag stehen dann zwei Schauspielerinnen im Mittelpunkt. Anna Schudt (51), derzeit unter anderem mit dem Theaterstück "Love Letters" auf der Bühne, tritt gegen Andrea Sawatzki (62) an. Diese war zuletzt in der ARD-Produktion "Die Verteidigerin" zu sehen.

Der Mittwoch steht das erste von zwei Kochduellen in dieser Woche an. Gastronomin Zora Klipp (35), bekannt aus der ZDF-Sendung "Die Küchenschlacht", misst sich mit Clara Hunger (30), die durch ihren Sieg in der VOX-Show "Kitchen Impossible" größere Bekanntheit erlangte und in Hamburg als Küchenchefin der Bar "nullkommaeins" bekannt ist.

Am Donnerstag folgt ein weiteres Schauspieler-Duell: Pünktlich zum Start ihres neuen gemeinsamen Kinofilms (26. Februar), die romantische Komödie "Ein fast perfekter Antrag", spielen Iris Berben (75) und Heiner Lauterbach (72) gegeneinander. Beide waren zuletzt auch schon gemeinsam in der NDR Talk Show zu Gast.