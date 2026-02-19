"Diese abgefuckte EU": Reality-Star schimpft über Brüsseler Politik

Köln - TV -Gesicht Sam Dylan (41) ist gerade richtig auf 180 wegen einer neuen EU-Richtlinie, die ab März in Kraft treten soll.

Sam Dylan (41, M.) findet nicht nur Dschungelprüfungen zum Haareraufen, sondern auch die aktuelle EU-Politik. (Archivbild) © -/RTL/dpa

In seiner Instagram-Story redet sich der Unternehmer und Influencer regelrecht in Rage. Der Grund: eine neue EU-Maßnahme, die Keramik- und Porzellanartikel aus China betrifft und massive Auswirkungen auf die Preise hierzulande haben könnte.

Dabei geht es um Strafzölle, die laut Sam dafür sorgen werden, dass Teller, Tassen und Co. bis zu 79 Prozent teurer werden. "Am Ende wird nur einer bestraft, der Endverbraucher", ist sich der Ex-Dschungelcamper sicher.

Sam betreibt selbst einen Laden in der Kölner Innenstadt, in dem er Deko-Artikel und Geschenkideen verkauft – darunter auch Keramik- und Porzellanwaren. Vor diesem Hintergrund seien das "die richtigen Probleme, mit denen man sich rumschlagen muss, gerade wenn man selbstständig ist".

Aber auch aus Sicht des Verbrauchers macht Sam seinem Ärger Luft: "Diese abgefuckte EU, die machen alles nur teurer. Das ist ja nur ein Beispiel. Und ihr habt es ja bestimmt auch schon gemerkt, ich habe das Gefühl, seit Monaten die Preise explodieren einfach noch."