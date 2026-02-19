"Diese abgefuckte EU": Reality-Star schimpft über Brüsseler Politik
Köln - TV-Gesicht Sam Dylan (41) ist gerade richtig auf 180 wegen einer neuen EU-Richtlinie, die ab März in Kraft treten soll.
In seiner Instagram-Story redet sich der Unternehmer und Influencer regelrecht in Rage. Der Grund: eine neue EU-Maßnahme, die Keramik- und Porzellanartikel aus China betrifft und massive Auswirkungen auf die Preise hierzulande haben könnte.
Dabei geht es um Strafzölle, die laut Sam dafür sorgen werden, dass Teller, Tassen und Co. bis zu 79 Prozent teurer werden. "Am Ende wird nur einer bestraft, der Endverbraucher", ist sich der Ex-Dschungelcamper sicher.
Sam betreibt selbst einen Laden in der Kölner Innenstadt, in dem er Deko-Artikel und Geschenkideen verkauft – darunter auch Keramik- und Porzellanwaren. Vor diesem Hintergrund seien das "die richtigen Probleme, mit denen man sich rumschlagen muss, gerade wenn man selbstständig ist".
Aber auch aus Sicht des Verbrauchers macht Sam seinem Ärger Luft: "Diese abgefuckte EU, die machen alles nur teurer. Das ist ja nur ein Beispiel. Und ihr habt es ja bestimmt auch schon gemerkt, ich habe das Gefühl, seit Monaten die Preise explodieren einfach noch."
Anti-Dumping-Zölle: Das steckt dahinter
Die Europäische Union hat Anfang Februar die sogenannten Anti-Dumping-Zölle auf bestimmte Keramik- und Porzellanimporte aus China deutlich erhöht.
Konkret bedeutet das: Für viele dieser Produkte wird tatsächlich ein zusätzlicher Zoll von bis zu 79 Prozent fällig. Die EU begründet das damit, europäische Hersteller vor angeblich unfair günstigen Importpreisen zu schützen.
Für Händler kann das teuer werden, denn höhere Zölle beim Import schlagen oft direkt auf den Einkaufspreis durch.
Ob die Preise im Laden dann aber tatsächlich um bis zu 79 Prozent steigen, hängt allerdings von vielen Faktoren ab.
So kommt es zum Beispiel darauf an, wie viel eines Produkts tatsächlich aus China importiert wird und wie Händler die Mehrkosten weitergeben. Klar ist aber: Die neuen Zölle könnten den Markt spürbar verändern.
Titelfoto: -/RTL/dpa